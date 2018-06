Basel (ots) -



Die Oettinger Davidoff AG konnte 2017 ihre Stellung als führender

Anbieter am globalen Premium-Zigarrenmarkt halten. Der Gesamtumsatz

des Finanzjahres 2017 blieb auf Vergleichsbasis mit 501 Millionen CHF

(-1,0%) stabil. Im Bereich der Eigenmarken wurde ein Wachstum von

+3,7% verzeichnet. Die Marke Davidoff feiert das 50. Jubiläum

innovativer Zigarrenherstellung. Mit dem Programm «Way Forward»

bereitet sich die Oettinger Davidoff AG auf die sich verändernden

Marktherausforderungen vor.



Oettinger Davidoff setzt weiter auf Innovation



Pioniergeist und Führerschaft in Innovation sind weiterhin im

Fokus der Oettinger Davidoff AG. Mit diversen Lancierungen wurde im

Jahr 2017 das Angebot um vielfältige Geschmackserlebnisse für jeden

Aficionado reicher. Die Kernmarke Davidoff setzte den Schwerpunkt auf

Davidoff 702, Davidoff Winston Churchill «The Late Hour» und Davidoff

«Year of the Dog». Die Marken AVO und Camacho trugen mit den

Produktlancierungen AVO Syncro Nicaragua Toro, Camacho Liberty,

Camacho Powerband und Camacho Check Six erfolgreich zur Erweiterung

des Produktportfolios der Oettinger Davidoff AG bei. Neben der

Produktinnovation betont Oettinger Davidoff die kommerzielle

Innovation: Die «Davidoff of Geneva Academy», das führende globale

Trainingsprogramm in der Branche, steht beispielhaft für die

Ausrichtung der Firma auf zukünftige Einkaufserlebnisse und sich

verändernde Kundenbedürfnisse. Mit dem elektronischen «Learning

Management System» (LMS) sollen Mitarbeiter und Geschäftspartner noch

erfolgreichere Zigarrenexperten und Einzelhändler werden.



Davidoffs 50. Markenjubiläum



Die Marke Davidoff feiert in diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum

ihrer ikonischen weissen Bauchbinde. Dabei ist die Hommage des

Schweizer Zigarrenproduzenten dem Geiste des Mannes gewidmet, der dem

Unternehmen seinen Namen gab - Zino Davidoff. Die Feierlichkeiten

werden von der Lancierung der Davidoff Limited Edition «Diademas

Finas» sowie von hochwertigen Accessoires und Aktivitäten begleitet.

Dabei wurde die französische Künstlerin Mariane Léger beauftragt,

eine Serie von Jars (Porzellantöpfen), Humidoren und Prestige

Feuerzeugen zu kreieren. Die Inspiration für ihre Werke fand sie auf

dem amerikanischen Kontinent, im Nahen Osten, in Europa und Asien und

stellte diese symbolisch auf den Accessoires der Serie dar. Ein

weiteres Highlight ist die zweite Auflage der Davidoff «Chefs

Edition», die in Zusammenarbeit mit den Davidoff Master Blenders und

fünf internationalen Sterneköchen entsteht und im September auf den

Markt kommt. Im Zeichen des chinesischen Kalenders klingt das

Jubiläumsjahr mit der Davidoff Limited Edition «Year of the Pig» aus.



«Maison Davidoff»



Der Schritt in die Zukunft wurde mit der Einweihung des neuen

Firmenhauptsitzes «Maison Davidoff» an der Nauenstrasse 73 in Basel

im Oktober 2017 bekräftigt. Der Neubau ersetzt das Firmengebäude der

Oettinger Davidoff von 1930 an derselben Stelle. Der zuvor mehrfach

umgestaltete Altbau hatte über 85 Jahre seine Dienste geleistet. Das

von Diener & Diener entworfene «Maison Davidoff» fügt sich modern und

wie selbstverständlich in das Basler Stadtbild ein. Mit dem Bau sind

offene kommunikative Arbeits- und Repräsentationsräume auf sieben

Geschossen mit einer Fläche von 7667 m2 (SIA 416) entstanden.



Arbeitsbereiche werden mit Konferenzräumen, modernsten

Zigarren-Lounges, einer Cafeteria sowie einer Autoeinstellhalle mit

24 Parkplätzen ergänzt. Nach Abschluss der zweijährigen Bauzeit, von

April 2015 bis Juli 2017, arbeiten heute ca. 160 Mitarbeiter im

«Maison Davidoff».



Langfristige Investition in den Handel und in Partner der

Oettinger Davidoff AG



Neu eröffnet wurden im Jahr 2017 auch die Davidoff

Walk-in-Humidore an den Flughäfen Paris- Charles de Gaulle Airport,

Shanghai Hongqiao und Shanghai Pudong sowie Zürich Airport. Im Mai

2018 wurde in New York der innovative «Davidoff of Geneva since 1911»

Brooklyn Store festlich eingeweiht. Ausserdem folgen weitere

Walk-in-Humidore an den Flughäfen Moskau, Genf und Istanbul.



«Way Forward»



Mit Beat Hauenstein, der im August letzten Jahres zum CEO der

Oettinger Davidoff AG ernannt wurde, und dem neu aufgestellten

Management will das Schweizer Familienunternehmen gezielt die

Herausforderungen des Marktes in Angriff nehmen und sich für die

Zukunft fit machen. Der Druck auf die Margen in der Branche, die

Digitalisierung und die verschärften Regulierungen in den USA (FDA

Deeming Regulations) sowie der Europäischen Union (European Tobacco

Products Directive TPD2) verlangen nach innovativen Antworten und

optimierten Abläufen innerhalb der Betriebsorganisation. Zudem

erhöhen auch die Vorschriften hinsichtlich Verpackungsspezifikationen

die Komplexität und die regulatorischen Anforderungen kontinuierlich.

Das Anfangs Jahr lancierte Programm «Way Forward» ist die konsequente

Ausrichtung der Organisation auf das sich derzeit stark verändernde

Umfeld. Damit will das Unternehmen seine Führungsposition im Bereich

von handgerollten Premiumzigarren und im Grosshandel weiter stärken

und ausbauen.



Ausblick auf Innovation und Geschäftsprozesse



Nicht nur die Herausforderungen des Marktes, sondern auch das

Kaufverhalten von Aficionados verändert sich ständig. Kunden weltweit

fordern verstärkt einzigartige Marken- und Einkaufserlebnisse,

jederzeit und ortsunabhängig. «Als Innovationsleader im

Premium-Zigarrenbereich sind wir bestrebt, nicht nur Qualität zu

gewährleisten, sondern auch mit neuen Geschmackserlebnissen und

Tabakmischungen aus den verschiedensten Ecken der Welt zu begeistern.

Dazu gehört auch, dem verändernden Marktumfeld rechtzeitig zu

begegnen. Durch die Optimierung der Prozesse wollen wir unsere Märkte

effizienter unterstützen, unsere globale Position im

Premium-Zigarrenbereich weiter ausbauen und unser Unternehmen

erfolgreich in die Zukunft führen», kommentiert CEO Beat Hauenstein.



Über die Oettinger Davidoff



Die Oettinger Davidoff Gruppe mit einem Umsatz von rund 500

Millionen Schweizer Franken und 3600 Beschäftigten auf der ganzen

Welt kann ihre Wurzeln bis ins Jahr 1875 zurückführen und ist bis

heute ein eigenständiges Familienunternehmen. Sie widmet sich der

Herstellung, der Vermarktung, dem Vertrieb und dem Detailverkauf von

Premium-Zigarren, Tabakprodukten und Accessoires. Das Geschäft mit

Premium-Zigarren umfasst die Marken Davidoff, AVO, Camacho, Cusano,

Griffin's, Private Stock, Zino und Zino Platinum. Die Oettinger

Davidoff Gruppe vertreibt zudem in mehreren Ländern in

Generalvertretung zahlreiche Marken, darunter Haribo in der Schweiz

und S.T. Dupont in den USA. Das Unternehmen ist stark in der

Crop-to-Shop-Philosophie verwurzelt und verfolgt damit den Ansatz der

vertikalen Integration, von den Tabakfeldern in der Dominikanischen

Republik, in Honduras und in Nicaragua bis zu dem weltweiten Netzwerk

der über 75 Davidoff Flagship Stores und dem starken

Vertragshändlernetz.



