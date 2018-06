München (ots) - Jörg Pilawa legt Sonderschichten ein: Während der laufenden Fußball-WM kommt das Quizduell im Ersten live auf den Bildschirm zurück. Zwischen Nachmittags- und Abendspiel geht es nicht nur, aber auch um die schönste Nebensache der Welt. Jeweils zwei prominente Fußballfans treten gegen ausgesuchte Teamkapitäne an, denen der populäre Rasensport ebenfalls nicht fremd ist. Während die Prominenten für einen guten Zweck antreten, spielen die Teamkapitäne mit und für "Team Deutschland", also all jene, die sich über die ARD-Quiz-App aktiv am Quizduell beteiligen. Der Wettkampf erstreckt sich über vier Raterunden und das wie immer spannende Finale.



Als prominente Gäste begrüßt Jörg Pilawa



am Dienstag, 26. Juni, 18:30 Uhr: Katarina Witt und Dieter Kürten



am Donnerstag, 28. Juni, 18:30 Uhr: die Comedians Mike Krüger und Chris Tall



Ein weiteres "WM spezial" ist, abhängig vom Turnierverlauf, am 2. oder 3. Juli geplant.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).



www.ard-foto.de



www.daserste.de/quizduell



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



Interviewanfragen an Jörg Pilawa: bueroberlin medienagentur gbr / Enno Wiese Mobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.de