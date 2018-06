Ein Artikel in der britischen Presse diese Woche weist darauf hin, dass der britische Verkäufer von Panini Fussballstickern (Connect Group Plc) nur halb so hohe Gewinne durch die Sticker erzielt hat wie erwartet, nachdem die "Nachfrage erheblich zurückgegangen war". Der Aktienkurs reagierte dementsprechend.

Die Nachricht kommt eine Woche nachdem berichtet wurde, dass bewaffnete Räuber eine Panini Druckerei in Argentinien gestürmt hatten und sich mit Päckchen im Wert von bis zu 360.000 $ aus dem Staub machten. Gleichzeitig werden gebrauchte Alben für Tausende Pfund online verkauft:

Was hat es mit der Art und Weise auf sich, wie wir diese Sticker bewerten? Und könnte uns das Verständnis über den Bewertungsprozess etwas über die vorteilhafte Rolle der Märkte und über das Wesen der heutigen technologischen Umwälzung sagen?

Weltmeisterschaftsfieber

Obwohl die Fussballweltmeisterschaft gerade erst begonnen hat, ist das eigentliche Ereignis für manche schon seit Monaten in vollem Gange.

Das offizielle Panini Fussball-WM Stickeralbum wurde am 22. März herausgegeben und einige Mitglieder des Episode-Teams sind bereits tief in die Materie eingetaucht. Dies hier ist eine echte Kalkulation (eine von vielen), die von einem Mitglied des Teams erstellt wurde (einschliesslich "vlookups"):

Am Ende kann es sich als teures Spiel herausstellen, und zwar nicht nur, was die verbrauchte Zeit in Excel angeht. Wenn ein neues Turnier ansteht, sieht man für gewöhnlich Beiträge, in denen die Kosten für das Vervollständigen eines Albums berechnet werden. Dieses Jahr kam ein Mathematikprofessor der Universität Cardiff auf durchschnittliche Kosten von 774£ für eine Einzelperson, die nicht mit anderen Sammlern tauschen kann.

(Ganz nebenbei: der eine oder andere ist vielleicht durch die Annahme besorgt, dass die Sticker nicht gleichmässig verteilt werden. Anscheinend werden die Sticker jedoch gleichmässig verteilt und die landläufige Meinung, dass dies nicht der Fall ist, zeigt vermutlich unsere mangelhafte Fähigkeit, Wahrscheinlichkeiten zu konzeptualisieren.)

Die meisten von uns werden natürlich versuchen, Sticker zu tauschen, und ein Netzwerk von willigen Tauschpartnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...