Dialoge mit Sprachrobotern waren lange Zeit komisch. Bestenfalls. Nun erobern Amazons Alexa und ihre Freunde die Haushalte. Sie befreien uns von Tastatur und Touchscreen. Ihr Geheimnis: ein Psycho-Trick.

Als Daimler-Chef Dieter Zetsche in diesem Frühjahr in einer alten Fabrikhalle in Amsterdam die neue A-Klasse vorstellt, widmet er den Motoren und dem Design nur wenige Worte. Viel länger, viel begeisterter auch, spricht er über die Art und Weise, wie sich der Baby-Benz in Zukunft bedienen lässt. In den neuen Modellen ersetzt ein riesiges Display die Knöpfe und Schalter in den Armaturen. Von der Heizung bis zum Radio soll sich fast alles per Sprache regeln lassen. "Mercedes, ich habe kalte Füße!" - schon sorgt das Auto für wärmere Luft am Boden. "Mercedes, wie weit reicht der Sprit?" - schon vermeldet eine sanfte Stimme die verbleibende Fahrstrecke. "Mercedes, ich habe Hunger!" - schon empfiehlt das Auto ein Restaurant. Und nicht nur irgendeines. Denn es merkt sich und weiß, welche Küche der Fahrer bevorzugt.

Mit Autos reden? Das war vor Kurzem noch Science-Fiction. Nun wird es Alltag. Vor sechseinhalb Jahren hat der Technologiekonzern Apple erstmals mit Siri einen sprechenden Assistenten aufs Smartphone gebracht. Heute kommuniziert bereits jeder dritte Deutsche mit Software - neben Siri nutzen sie vor allem Amazons Alexa, Googles Assistant oder Microsofts Cortana. Mit einer Maschine zu sprechen, das ist bequemer, als auf sie einzutippen. Die Zukunft gehört der Stimme. Immer öfter ersetzt sie Touchscreen und Tastatur.

Der Umbruch, den Apple mit Siri eingeleitet hat, erinnert an die Einführung der Computermaus. Damals ging es darum, Ängste abzubauen, komplizierte Maschinen leichter handhabbar zu machen. Nun soll der Austausch zwischen Mensch und Maschine noch einmal einfacher werden. "Im Internet der Dinge wird es zum Normalfall, mit der Technik zu sprechen", sagt Henning Lobin, Professor für Computerlinguistik an der Universität Gießen. "Da bieten die meisten Geräte gar keine andere Eingabemöglichkeit mehr."

Forscher wie Lobin und vor allem die Entwickler der großen Technologiekonzerne setzen alles daran, damit sich Mensch und Maschine gut verstehen. Nicht nur um Pannen zu vermeiden, wie jene vor eineinhalb Jahren, als Alexa massenhaft Puppenhäuser bestellte, weil sie die Äußerung eines Fernsehmoderators aufgeschnappt hatte. Es geht auch um ein gutes Miteinander: Deshalb bringen sie den Assistenten nicht nur verschiedene Sprachen, sondern auch ein kulturelles Gespür bei. Sie sorgen dafür, dass die Assistenten sympathischer werden. Und in jeder Situation den richtigen Ton treffen.

Googles perfekte Simulation

Wie weit sie dabei bereits gekommen sind, hat Google-Chef Sundar Pichai gerade erst auf der Entwicklerkonferenz I/O am digitalen Assistenten Duplex demonstriert. Der neue Kommunikationsroboter organisierte in zwei Telefonaten einen Tisch im Restaurant und einen Termin beim Friseur. Das klang, einschließlich eingestreuter "hmms" und "ähs", so täuschend echt, dass die Maschine von einem Menschen schlicht nicht mehr zu unterscheiden war.

Die Bereitschaft zum Dialog mit der Maschine wächst. Schon jetzt warten in jedem siebten deutschen Haushalt smarte Agenten auf Anweisungen, das Licht einzuschalten, den präferierten Musikmix abzuspielen, Witze zu erzählen oder einen Timer fürs Kochen zu stellen. In Millionen Handys, PCs und Notebooks notieren Assistenten Termine, recherchieren das Wetter, lesen E-Mails vor. Und Fernseher wechseln auf Zuruf das Programm.

Wer erinnert sich nicht an die skurrilen Telefongespräche, die man in den Neunzigerjahren führen musste, an metallisch-kalte Ansagen wie "Sagen Sie ‚Eins' für …" oder auch: "Ich habe Sie nicht verstanden!" Dass sprechende Maschinen nach alledem doch noch Menschen begeistern könnten - wer hätte das gedacht?

Möglich machen dies mehrere Technologiesprünge. Sie reichen von der Möglichkeit, große Teile der komplexen Sprachanalysen an Hochleistungsrechner ins Internet auszulagern, bis zur Entwicklung selbstlernender Software fürs Sprachverständnis. Damit können ...

