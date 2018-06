Mainz (ots) - Mittwoch, 20. Juni 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Gast: Anna-Maria Zimmermann, Sängerin



Flohmarkt im Internet - Probleme bei Kleinanzeigen und Co. Leckere Beeren-Muffins mit Eis - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Augen auf beim Sonnenbrillen-Kauf - Kriterien für eine gute Sonnenbrille







Mittwoch, 20. Juni 2018,12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Babette von Kienlin



WM-Party im Garten - Was ist erlaubt? Ehe aus zwei Welten - "Ich heirate eine ganze Familie" Expedition Deutschland: Gommern - Alpakas: Kulleraugen und Zottelhaare







Mittwoch, 20. Juni 2018, 17.10



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Auswandern nach Florida - Anya gründet dort eine Tauchschule







Mittwoch, 20. Juni 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Leonard Lansink bei der Arbeit - Dreharbeiten für "Wilsberg" Collien Ulmen-Fernandes hilft mit - Aktion "Dein Tag für Afrika" Thomas Gottschalk beim Golfen - Turnierauftakt in Köln











