Die Valence Group fungierte als Berater von Itaúsa bei seinem Verkauf des Chemiekonzerns Elekeiroz für 160 Mio. Real (EV). Der Kaufpreis wurde um die Nettoverschuldung des Unternehmens reduziert und spiegelt seine Beteiligungen (96,5 des gesamten Stammkapitals) wider. Das Unternehmen ist ein führender nationaler Hersteller von Oxo-Alkoholen, Weichmachern und Anhydriden.

Über Itaúsa

Die brasilianische Holdinggesellschaft Itaúsa kontrolliert mehrere Unternehmen, die in zahlreichen Branchen wie Finanzen, Holzverarbeitung, Badezimmerausstattung, Infrastruktur und Einzelhandel tätig sind. Itaúsa gehört zu den größten privaten Konglomeraten in Brasilien und weltweit.

Über Elekeiroz

Das 1894 gegründete Unternehmen Elekeiroz mit Sitz in Várzea Paulista, São Paulo, ist auf die Herstellung von Chemikalien spezialisiert. Das Portfolio von Elekeiroz umfasst Oxo-Alkohole, Weichmacher, Phthalsäure- und Maleinsäureanhydride, Schwefelsäure und andere Nebenprodukte, die in den beiden Produktionsstätten Várzea Paulista und Camaçari, Bahia, hergestellt werden. Zu dem vielseitigen Kundenstamm von Elekeiroz zählen hauptsächlich globale Chemiekonzerne, und die Zielmärkte umfassen zahlreiche Segmente der Industrie- und Konsumgüterbranche.

Über H.I.G. Capital

H.I.G. verwaltet ein Beteiligungskapital in Höhe von 25 Mrd. Dollar als Private Equity- und Alternative Assets-Investitionen. Das in Miami ansässige Unternehmen betreibt Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta in den USA sowie internationale Tochtergesellschaften in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Rio de Janeiro, Bogotá und Mexico City. H.I.G. hat sich auf die Versorgung von kleinen und mittelständischen Unternehmen mit Fremd- und Eigenkapital spezialisiert und vertritt einen mehrwertigen Ansatz mit operativen Schwerpunkt. Seit seiner Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. mit seinen Fonds bereits in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Zum aktuellen Portfolio des Unternehmens zählen über 100 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von weit über 30 Mrd. Dollar.

Informationen zur Valence Group

Die Valence Group ist eine spezialisierte Investmentbank, die exklusive M&A-Beratungsdienste für Unternehmen und Investoren in den Sektoren Chemikalien und Materialien und damit verbundenen Sektoren anbietet. Das Team der Valence Group besteht aus einer einzigartigen Kombination von Experten aus den Bereichen Investment Banking und strategische Beratung in der Chemikalien- und Materialienindustrie, die sich alle ausschließlich auf die Bereitstellung von M&A-Beratungsdiensten für den Chemikalien- und Materialiensektor konzentrieren. Das Unternehmen ist mit Niederlassungen in New York und London vertreten.

