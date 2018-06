US-Präsident Donald Trump entfacht mit seinen Strafzöllen auf chinesische Güter die Sorgen um die Handelskonflikte erneut

DE30 und Hang Seng (CHNComp) gehören dabei zu den am meisten betroffenen Indizes

Soja und AUDJPY bei den Rohstoffen und Devisen insbesondere betroffen

Zusammenfassung:Die Spannungen zwischen China und den USA zollen ihren Tribut. Dennoch ist nicht jeder Markt zum Scheitern verurteilt. Manche könnten sogar von den Strafzöllen der beiden größten Weltwirtschaften Vorteile ziehen. Heute analysieren wir die Top 4-Märkte, die von den Handelskriegen beeinflusst werden könnten. DE30 Jeder fokussiert sich auf die USA und China, aber es gibt noch andere Märkte, die von den Zöllen beeinflusst werden könnten. Der deutsche Leitindex ist einer dieser Märkte.

Deutsche Exporte nach China sind in den beiden letzten Jahren deutlich gestiegen. Quelle: Macrobond, XTB Research Deutschlands Verwundbarkeit gegenüber eines Handelskonfliktes ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Bei weiteren Eskalationen könnten sich Risiken für den DE30 ergeben. Bedenken Sie, dass die Netto-Exporte in den letzten drei Quartalen den größten Beitrag zum BIP-Wachstum im Jahresvergleich innerhalb der europäischen Union beigetragen haben. In den letzten drei Monaten des Jahres 2017 lagen die Netto-Exporte sogar auf dem zweiten Platz. Teil des DE30 sind Unternehmen, welche besonders unter Strafzöllen leiden, bspw. Thyssenkrupp (TKA.DE), Volkswagen (VOW.DE) oder Daimler (DAI.DE).

DE30 hatte nach der EZB-Entscheidung einen lokalen Hochpunkt bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...