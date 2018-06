Lange Ausschlafen gilt als die Krönung des Urlaubs. Wecker sind verhasst, jeder will sich gerne noch mal umdrehen. Doch jeder kann lernen, frühes Aufstehen zu lieben.

Am Ende seines Berufslebens sagte mein Vater, dass er eines an seinem geliebten Beruf immer gehasst habe: Das frühe Aufstehen. Wer könnte das nicht nachvollziehen? Studierte Journalisten allemal - erst die Phase der Vorlesungen am Vormittag, später die Arbeit in Redaktionen, die traditionell spät beginnen. Aufstehen, wenn man wach wird - das hat gereicht. Die Zeiten waren irgendwann vorbei und ich musste - wie so viele Arbeitnehmer - früher raus als ich das wollte.

Heutzutage klingelt der Wecker um 5:00 und ich finde das gut. Und das können auch Sie. Folgende Wege helfen, dass der Wecker vom Störenfried zum Erweckungsgehilfen mutiert.

Diskutieren Sie nicht

Störrischer, renitenter als jeder Dreijährige, der sich weigert, die rote statt der blauen Jacke anzuziehen, diskutiert nur ein einziger Mensch auf der Welt mit Ihnen - Sie selbst. Sobald Sie beginnen, mit sich zu diskutieren, ob Sie nun aufstehen oder liegenbleiben, haben Sie bereits verloren. Die vermeintliche Müdigkeit wird jede Argumentation beiseite wischen. Sie wird zuverlässig siegen, denn wir sind nicht nur müde, sondern auch schwach. Was das zweite Glas am Abend ist, ist das dritte Mal umdrehen am Morgen. Wer Snooze drückt, wird nicht gewinnen. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, früh aufzustehen: Es sofort tun. Egal, wie müde und verwelkt man sich fühlt.

Erinnern ...

