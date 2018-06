BERLIN (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump lässt bei seiner Kritik an Deutschlands Flüchtlingspolitik nicht locker. Nachdem er die vermeintliche Lage hierzulande zur Verteidigung seines harten Vorgehens gegen Einwanderer an der mexikanischen Grenze bereits am Montag benutzt hat, legte er nun nach. "Die Kriminalität in Deutschland ist um 10 Prozent gestiegen ... seit Migranten akzeptiert wurden", verlautbarte der Präsident über den Kurznachrichtendienst Twitter. Das werde nur von offizieller Seite nicht zugegeben. "Sei schlau, Amerika", fügte er hinzu.

Trumps Kritik an der deutschen Politik der offenen Grenzen war wie eine Bombe in das politische Berlin eingeschlagen. CDU und CSU hatten gerade die Regierungskrise entschärft und ihren Streit um Grenzkontrollen und Asyl auf Ende Juni vertagt, als der Präsident zuschlug.

Er hatte auf Twitter behauptet, dass sich die Deutschen wegen der Migrationspolitik der Kanzlerin "gegen ihre Führung wenden". Die Kriminalitätsrate sei massiv gestiegen. Tatsächlich wurden vergangenes Jahr so wenige Straftaten begangen wie seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Zuletzt hatten schreckliche Gewaltverbrechen die Gemüter erhitzt, die mutmaßlich von Flüchtlingen begangen wurden.

June 19, 2018 12:00 ET (16:00 GMT)

