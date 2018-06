London - Die wichtigsten europäischen Börsen haben ihre Verluste am Dienstag deutlich ausgeweitet. Erneut belastete der Handelsstreit zwischen den USA und China, der zunehmend eskaliert. Peking kündigte weitere Vergeltungsmassnahmen an, nachdem das Weisse Haus die Prüfung von weiteren Zöllen beauftragt hatte.

Der EuroStoxx 50 büsste letztlich 0,90 Prozent auf 3435,30 Punkte ein, womit er der Eurozonen-Leitindex auf dem tiefsten Stand seit Ende Mai schloss.

"Die USA drehen munter weiter an der Zollschraube und bringen damit zusehends das weltweite Wachstumsmodell einer arbeitsteiligen Wirtschaft in Gefahr", warnte Chefvolkwirt Stefan Bielmeier von der DZ Bank. Zunächst dürfte die US-Wirtschaft davon am wenigsten betroffen sein. "Deutschland und Europa dürften dagegen am stärksten die Folgen dieser Handelspolitik spüren."

Der französische CAC-40 verlor 1,10 Prozent ...

