Die Zahl der Länder in Konfliktsituationen befindet sich auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Und auch die Zahl der Vertriebenen hat einen neuen Rekordwert erreicht.

Die Anzahl der Länder in Konfliktsituationen ist nach Angaben des Uno-Generalsekretärs gestiegen. Sie befinde sich auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren, sagte António Guterres am Dienstag in Oslo.

Guterres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...