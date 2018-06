Bei der Fußball-WM in Russland hat die Mannschaft aus dem Senegal überraschend gegen Polen mit 2:1 gewonnen - und das ohne wesentliche Eigenleistung. Polens Thiago Cionek schenkte den Afrikanern in der 38. Minute per Eigentor den ersten Treffer, und auch beim 2:0 durch Mbaye Niang (61. Minute) lieferte die polnische Abwehr die Vorlage.

Der Senegalese kam nach einer Verletzung gerade rechtzeitig zu einem missglückten Rückpass wieder ins Spiel. In der Tabelle von WM-Gruppe H teilt sich damit Senegal mit Japan Rang eins, es folgen ebenfalls punkt- und torgleich die Verlierer der heutigen Partien: Kolumbien und Polen.