Binary Tree hat Vincent Fournier zum ersten Chief Innovation Officer ernannt. Er berichtet an CEO Nick Wilkinson. In dieser wichtigen Führungsposition wird Fournier ein schnelles, innovatives und kollaboratives Team leiten, das die digitale Transformation vorantreibt. Sein Team wird neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln, um den dringenden und weitverbreiteten Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

"Die Verpflichtung von Vincent für diese wichtige neue Rolle ist ein entscheidender Teil unserer Strategie, die nächste Wachstumsphase für Binary Tree zu definieren und zu beschleunigen und unseren Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen", sagte der CEO von Binary Tree, Nick Wilkinson. "Wir haben eine klare Strategie, die sich auf Transformation, Innovation und die Weiterentwicklung von Binary Tree innerhalb des übergeordneten Microsoft-Ökosystems konzentriert."

"Ich freue mich sehr, in einer solchen Zeit des Wandels zu Binary Tree zu kommen", sagte Fournier. "Ich bin begeistert von der Kreativität und Innovationsfreude des Unternehmens und freue mich sehr darauf, längerfristige Strategien und Initiativen zu entwickeln, die zu einer gewinnbringenden Rendite für Binary Tree führen werden."

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als geschäftsorientierte Führungskraft im technischen Bereich hat Fournier die digitale Transformation, strategische Cloud-Akzeptanz und Produktentwicklungsinitiativen in verschiedenen Unternehmen von Start-ups bis hin zu Fortune-100-Unternehmen vorangetrieben. Bevor er zu Binary Tree kam, war er als CIO bei BitTitan und Attunix tätig. Davor hatte er Führungspositionen bei Avanade und Unisys inne. Fournier ist seit vielen Jahren Microsoft-Partner und verfügt über gute Beziehungen innerhalb der Partner-Community und zu Microsoft weltweit.

Über Binary Tree

Seit 1993 hat Binary Tree mehr als 8.000 Kunden und 42 Millionen Nutzer weltweit bei der Transformation unterstützt, darunter 7,5 Millionen Nutzer bei der Migration zu Office 365. Das Unternehmen ist Microsoft Gold Partner und ein weltweit bevorzugter Anbieter von Office 365. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich außerhalb von New York City und es verfügt über weltweite Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, Singapur, Schweden und Großbritannien. Mit seiner preisgekrönten Software und seinen Dienstleistungen unterstützt es Unternehmen bei der Modernisierung von E-Mails, Verzeichnissen und Anwendungen, indem diese in die Microsoft-Cloud verschoben und integriert werden. Der Business-First-Ansatz des Unternehmens hilft dabei, den Transformationsprozess von Anfang bis Ende zu planen, umzusetzen und zu steuern, damit sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Experten von Binary Tree treiben risikoarme, erfolgreiche IT-Transformationen voran. Unter www.binarytree.com finden Sie weitere Informationen.

