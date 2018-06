Laut Puigdemonts spanischem Anwalt soll der Separatisten-Führer umgezogen sein. Das zuständige Gericht hat die Aussagen nun wiederlegt.

Das Oberlandesgericht (OLG) Schleswig-Holstein hat spanische Medienberichte dementiert, wonach der katalanische Separatisten-Führer Carles Puigdemont von Berlin nach Hamburg umgezogen sein soll.

"Hamburg kann ich nicht bestätigen", sagte eine OLG-Sprecherin am Dienstag in Schleswig. Die Frage, ob er noch in Berlin sei, ließ sie offen und sagte lediglich: "Die Justiz weiß, wo Herr Puigdemont sich aufhält - und das ist wichtig." Auch ...

