Neufund aus Berlin will die Aktie in die Blockchain bringen. Das Vorhaben ist so revolutionär wie umstritten. Wichtige Lizenzen fehlen.

"Wir sind besser als die Nasdaq", die US-Technologiebörse. Beim Klassentreffen der Kryptobranche, der "Money Conf", in Dublin vergangene Woche war Neufund mit solchen Ankündigungen noch Außenseiter. Doch jetzt macht das Berliner Start-up Ernst.

Am Mittwoch will Neufund seine Geschäftsidee der Öffentlichkeit vorstellen und die ersten sechs Partner verkünden für eine neuartige Form der Unternehmensfinanzierung, die den globalen Beteiligungsmarkt revolutionieren soll. Zu den Firmen gehören der Onlinehändler Brille24, Blockstate, Uniti, MySwoop, Next Big Thing und Emflux Motors.

Alle wollen ihre Firmenanteile nicht mehr klassisch per Aktie an der Börse ausgeben, sondern als sogenannte Tokens, virtuelle Beteiligungen, die Neufund über eine eigene Plattform verkaufen will. Bis November sollen die ersten Finanzierungsrunden laufen, über 1?000 Investoren haben sich registriert.

"Wir werden die Unternehmensfinanzierung demokratisieren", erklärt Gründerin Zoe Adamovicz im Gespräch mit dem Handelsblatt. Erstmals sollen auch Privatleute Zugang zu Wagniskapitalrunden bekommen: "Ich will, dass auch die Großmutter oder der Student mit kleinen Ersparnissen mitmachen kann."

Bisherige Formen der Unternehmensfinanzierung seien intransparent und teuer. "Als Start-up Zugang zu Venture-Capital zu bekommen ist schwer, das ist eine geschlossene Welt", sagt Adamovicz. Die Alternative, der klassische Börsengang, sei kompliziert und teuer.

Anders läuft es in der wilden Welt der Kryptowährungen. In der Vergangenheit haben dort viele Unternehmen versucht, sich über sogenannte Initial Coin Offerings (ICOs) Geld zu besorgen. Ausgegeben werden Tokens als Äquivalent zu Unternehmensanteilen. Sie können aber auch lediglich den Zugang zu einem Portal ermöglichen oder simplen Spendenquittungen ähneln. Der Markt für ICOs ist 2017 auf über sechs Milliarden Dollar praktisch explodiert.

Die Kehrseite: Viele Investoren wurden dabei Opfer von Betrügern. "Derzeit können sich Investoren, die über Kryptowährungen Unternehmen finanzieren, nicht sicher sein, ob die ausgegebenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...