In Frankreich ist ein erster Verbündeter auf dem Weg zu einer europäischen Lösung des Asylstreits gefunden. Auch über europäische Flüchtlingszentren wurde beraten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält im Asylstreit mit der CSU Rückendeckung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Deutschland und Frankreich wollten eine schnellstmögliche Rückführung von Flüchtlingen, die in anderen EU-Staaten registriert seien, sagte Macron am Dienstag nach einem Treffen mit Merkel in Meseberg. Die Kanzlerin versucht derzeit, bi- und multilaterale Rückführungsabkommen zu schließen. Beim EU-Gipfel Ende Juni wollen sich die Staats- und Regierungschefs zudem mit der Einrichtung von Flüchtlingszentren außerhalb Europas befassen, zum Beispiel in Nordafrika, wie aus einem Reuters vorliegenden Entwurf der Gipfelerklärung hervorging.

In solchen Flüchtlingszentren solle zwischen Armutsflüchtlingen und solchen Geflüchteten unterschieden werden, die internationalen Schutz benötigten. Dadurch solle erreicht werden, dass sich weniger Menschen auf den Weg nach Europa begeben. Der Entwurf enthält auch den Appell an alle Mitgliedstaaten, die Weiterreise eines bereits in der EU registrierten Flüchtlings in ein anderes EU-Land zu verhindern. Genau dies sicherte Macron Merkel zu. "Da sind wir uns einig", sagte er auf eine Frage, ob Frankreich Flüchtlinge zurücknehme, die dort registriert sind, aber nach Deutschland kommen. Nur gemeinsam mit anderen ...

