Das Deutsche Institut für Service-Qualität, die FMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender n-tv verleihen am Abend in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz den Zins-Award 2018. Insgesamt 30 Top-Unternehmen der Finanzbranche sichern sich die renommierte Auszeichnung, die alljährlich vergeben wird (Sendehinweis: n-tv Ratgeber - Geld, Mittwoch, 20.06.2018, 18:35 Uhr).



Zu den prämierten Unternehmen im Bereich Geldanlage zählen unter anderem Zinspilot und Denizbank. In der Kategorie Girokonto können beispielsweise ING-Diba und Sparda-Bank BW überzeugen. Bei Ratenkrediten setzen sich etwa Consorsbank und PSD Bank Köln durch. Führend im Bereich Baufinanzierung sind Unternehmen wie Interhyp und Allianz Lebensversicherung. Im Produktbereich Kreditkarten sichern sich Santander und Hanseatic Bank den Zins-Award. 1822direkt landet beim Girokonto per App auf Platz eins.



"Der Zins-Award zeichnet die Unternehmen aus, die den besten Mix aus attraktiven Konditionen und gutem Service bieten", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität." Max Herbst, Inhaber der FMH-Finanzberatung, betont den Verbrauchernutzen: "Nicht trotz, sondern gerade aufgrund der Niedrigzinsphase, ist dem Kunden ein Anbietervergleich dringend zu empfehlen." Jochen Dietrich, n-tv-Redaktionsleiter Wirtschaftsmagazine, ergänzt: "Die Auszeichnung sorgt für Transparenz und ist eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher, die vor einer Finanzentscheidung stehen."



Die Finanzprodukte und -unternehmen analysierte das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) gemeinsam mit der FMH-Finanzberatung und dem Nachrichtensender n-tv. Die FMH-Finanzberatung ermittelte über einen längeren Zeitraum die Konditionen von Finanzinstituten, Versicherern und Vermittlern in den sechs Produktbereichen Geldanlage, Girokonto, Ratenkredit, Baufinanzierung, Kreditkarten und Girokonto per App. Die besten Unternehmen wurden zusätzlich einem umfassenden Servicetest unterzogen. Grundlage bildeten verdeckt initiierte Telefon-Beratungen und E-Mail-Anfragen (Mystery-Tests) sowie Analysen der Internetauftritte der Anbieter. Die Auswertung umfasste über 2.000 Konditionen-Datensätze und mehr als 1.200 Service-Kontakte.



