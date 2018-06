Tesla ist zurück. Das Kultunternehmen aus den USA hat auch am Dienstag trotz eines kleinen Rücksetzers unter den Chartanalysten immer noch sehr viele Fürsprecher. Die Aktie sollte in den kommenden Wochen und auch in den nächsten Sitzungen bereits die nächsten Rekorde anpeilen können, heißt es. Kursziel sind zunächst 318,23 Euro, das bisherige 6-Monats-Hoch vom 18. Juni 2018 und dann schließlich 345 Euro, der höchste Kurs aller Zeiten. Dieser war am 22. Juni 2017 markiert worden.

Darüber ... (Frank Holbaum)

