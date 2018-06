Angela Merkel und Emmanuel Macron haben ihre Pläne für die Zukunft Europas präsentiert. Die große Überraschung ist es nicht, aber doch forscher als befürchtet. Ein Entwurf, der beide stärken könnte.

Es begann mit vertauschten Rollen: Emmanuel Macron ließ Angela Merkel warten. Ein technischer Defekt am Flugzeug des französischen Präsidenten sorgte dafür, dass das Treffen mit der Bundeskanzlerin eine Stunde später begann. Ein Detail zwar, aber eines mit Symbolik. Denn in den vergangenen Monaten hatte Macron auf Merkel gewartet, auf ihre Antwort zu seinen Vorschlägen zur Zukunft Europas.

Im vergangenen September präsentierte Macron in einer Rede an der Pariser Sorbonne seine Reformideen. Erst vor wenigen Wochen reagierte Merkel in einem Zeitunginterview mit eigenen Vorschlägen. Da stand der Termin schon fest: An diesem Dienstag sollten die bilateralen Gespräch zu einem vorläufigen Ergebnis kommen. Auf Schloss Meseberg, dem Gästehaus der Bundesregierung, irgendwo im brandenburgischen Nirgendwo nördlich von Berlin, sollten die Weichen gestellt werden für die Zukunft Europas.

Der Titel des gemeinsamen Konzepts war daher naheliegend: die "Meseberger Erklärung". Sie ist der erwartete Kompromiss: ein bisschen ambitionierter als befürchtet, aber vor allem realistisch. Schließlich müssen die anderen EU-Mitgliedsstaaten noch überzeugt werden.Merkel und Macron sind sich entgegengekommen - immer genau so weit, dass der andere nicht als Verlierer dasteht. Und sich beide als Reformer inszenieren können.

Drei Themen standen im Mittelpunkt der Gespräche: die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, ...

