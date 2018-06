Der Gabelstapler-Produzent Jungheinrich steht vor einem Führungswechsel. Der für den Vertrieb zuständige Lars Brzoska wird im Verlauf des Jahres 2019 den Vorstandsvorsitz von Hans-Georg Frey übernehmen, wie das im Index der mittelgroßen Werte MDax notierte Unternehmen am Dienstagabend in Hamburg mitteilte. Frey solle in den Aufsichtsrat wechseln und den Vorsitz von Jürgen Peddinghaus übernehmen.

Zur Vorbereitung auf den Vorstandsvorsitz soll Brzoska ab Septemberr das vakante Technikressort übernehmen. Neuer Vertriebsvorstand wird dann Christian Erlach./mis/ck

