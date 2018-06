Erstmalige Ernennung einer weiblichen Führungskraft in die

Spitzenposition eines weltweiten Top-5-Unternehmens für Executive

Search und Leadership Advisory



Zürich, London und New York (ots/PRNewswire) - Jill Ader wurde auf

dem Summer Partners' Meeting der Gesellschafter des weltführenden

Führungskräfte-Beratungsunternehmens zur Vorstandsvorsitzenden von

Egon Zehnder ernannt. Jill übernimmt ihre neue Position am 1.

November 2018 als Nachfolgerin von Damien O'Brien, der das

Unternehmen seit 2010 führte und nun in den Ruhestand geht.



"Jill ist eine hervorragende Wahl für die Führung unseres

fortgesetzten weltweiten Wachstums und unserer Innovationen im

Servicebereich, während wir unsere Kundenorientierung im Sinne des

One-Firm-Prinzips beibehalten", bemerkte Damien O'Brien. "Sie

verkörpert die Großzügigkeit des Geistes, die den Erfolg von Egon

Zehnder möglich gemacht hat, in Kombination mit dem tiefen Vertrauen

unserer Klienten in unsere Unterstützung bei der Wahl ihrer

Führungskräfte", fügte er hinzu.



Jill arbeitet als Senior Partner und Vorstandsmitglied des

Unternehmens in London. Seit ihrem Eintritt in das Unternehmen im

Jahr 1996 hielt sie eine Reihe von Führungsrollen inne,

einschließlich Leiterin der Niederlassung des Unternehmens in London

sowie Mitglied des Executive Committee und des Vorstands. Jill hat

die Praxisgruppe für CEO-Nachfolge des Unternehmens gegründet und war

federführend an der Entwicklung des hoch anerkannten Executive

Breakthrough Programms von Egon Zehnder zur Führungskräfteentwicklung

beteiligt.



"Ich bin hoch erfreut und fühle mich geehrt, dass mir die

Gesellschafter in dieser aufregenden Zeit die Führungsrolle von Egon

Zehnder anvertraut haben", sagte Jill. "Ich bin davon überzeugt, dass

unser Unternehmen über eine einzigartige Position verfügt, um unsere

Klienten im Zuge der Bewältigung immer komplizierterer

Herausforderungen in den Bereichen Führungskräfte und

Nachfolgeplanung zu beraten und zu unterstützen. Die Suche und

Entwicklung von Führungskräften auf höchstem Niveau sind heute

wichtiger ist denn je."



Jill ist die erste weibliche Vorstandsvorsitzende der weltweiten

Top-5-Unternehmen in den Bereichen Executive Search und Leadership

Advisory.



Informationen zu Egon Zehnder



Egon Zehnder ist das weltweit führende Unternehmen im Bereich

Leadership Advisory mit einem gemeinsamen Ziel: Menschen, Unternehmen

und die Welt durch vorbildliche Führungsstärke zu verändern. Wir

wissen, was großartige Führungspersönlichkeiten erreichen können, und

engagieren uns mit Leidenschaft dafür, die besten Lösungen für unsere

Kunden zu entwickeln. Unser "One Firm"-Konzept mit mehr als 450

Beratern in 68 Niederlassungen in 40 Ländern verbindet die

individuellen Stärken zu einem einzigen leistungsstarken,

kollaborativen Team. Wir arbeiten eng mit öffentlichen und privaten

Unternehmen, Familienbetrieben, gemeinnützigen Einrichtungen und

Behörden in den Bereichen Board Consulting, CEO-Suche und -Nachfolge,

Executive Search und Assessment, Leadership Development sowie

Neuausrichtung von Unternehmenskultur und -organisation zusammen. Wir

teilen das Engagement für und den Stolz auf unsere geleistete Arbeit,

die zur Entwicklung von erfolgreichen Führungskräften, Stärkung der

Unternehmen und Schaffung einer besseren Welt beiträgt. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.egonzehnder.com oder folgen Sie

uns auf LinkedIn und Twitter.



