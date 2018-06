Siemens Healthineers ist in den vergangenen Handelssitzungen noch einmal deutlich stärker geworden. Der Börsenneuling hat weiterhin beste Chancen, in den kommenden Wochen weitere Rekorde ins Visier zu nehmen. Möglich ist ein Durchmarsch in Richtung 40 Euro oder sogar 50 Euro, so heißt es. Die Chancen sind gut.

Im Detail: Die Aktie befindet sich ohnehin in einem massiven charttechnischen Aufwärtstrend, nachdem es zuletzt nach abflachenden Kursen aussah. Nun kletterte der Wert in den ersten ... (Frank Holbaum)

