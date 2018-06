Daten sind das neue Kreativelement. Kreative müssen sich der Veränderung stellen.



Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Wer kann sich noch daran erinnern, als Kreative mit Daten nichts zu tun haben wollten? Die Veränderung ist in Cannes überall spürbar. Daten werden immer wichtiger und Braze (http://www.braze.com/) hält zum Vordenkertum über die Zukunft des Marketings an. Und es gibt keinen besseren Zeitpunkt für diese Umstellung als das Filmfest von Cannes des Jahres 2018.



"Die Verbraucher interagieren mit Marken, wie und wann sie wünschen", sagte Marissa Aydlett, SVP Marketing bei Braze (zuvor Appboy). "Marken benötigen Wege der Reaktion und Anpassung im selben Moment. Firmen aber nutzen alte Daten, arbeiten mit abgetrennten Teams und nutzen die Technik nicht wirklich als Grundlage. Mit jeder Sekunde, in der Marken zögern, verschlechtert sich der Wert der Daten."



Artikel über diese Veränderung finden sich im Magazin von Braze in der Girls' Lounge mit Erkenntnissen von Top-Führungskräften über die Zukunft der Daten. Zudem gibt es eine Box-Fitnessklasse und Erfrischungen mit Frose Pops!



Die Zukunft ist heute und Veränderungen sind unausweichlich. Um an der Seite der Kunden zu sein, ist die Erfassung, Archivierung und Prognose wichtiger Kundendaten nicht mehr ein wertvoller Zusatzpunkt, sie ist eine Notwendigkeit, die für die Bilanz von Unternehmen entscheidend ist.



Wer: Bill Magnuson, Gründer und CEO; Myles Kleeger, Präsident und Chief Customer Officer; Marissa Aydlett, SVP Marketing Was: "Nicht (https://mailchi.mp/thefq.com/canneslions2018invite) mehr im Silo: Was ist für eine führende Position erforderlich" (https://mailchi.mp/thefq.com/canneslions2018invite) (moderiert von Marissa Aydlett) und " (http://dailydose.medialink.com/)Magie enthüllt: Personalisierte (http://dailydose.medialink.com/) Erfahrungen für die Bindung" (http://dailydose.medialink.com/) Wo: Mehrere Orte Wann: Montag, 18. Juni bis Freitag, 23. Juni Hinweis: Interviews auf Anfrage



Informationen zu Braze (früher Appboy)



Braze (früher Appboy) ist eine Plattform für die Kundenbindung, die über Push, E-Mail, Apps und mehr Nachrichten und Benachrichtigungen bereitstellt. Braze wurde speziell für die heutige mobile Welt und die Zukunft der allgegenwärtigen Computer gebaut. Braze steht als die Plattform heraus, die fortlaufende Daten-Streams in Echtzeit ermöglicht. Jahrzehnte alte Datenbanken, die für den heutigen Bedarf stets angebundener Kunden nicht mehr geeignet sind, werden ersetzt. In der Plattform von Braze kommen Daten, Technik und Teams zusammen, um Marketing authentischer zu gestalten, Marken menschlicher zu machen und mehr Kundenzufriedenheit bei jeder Interaktion zu erzielen. Braze wird von Risikokapital gefördert und verfügt über Hunderte Mitarbeiter. Es gibt Niederlassungen New York City, San Francisco, London und Singapur. Erst kürzlich haben wir den Digiday Signal Award für "Best CRM" erhalten und wurden von Business Insider als "Top 10 Upstart" gezählt, sowie bei Forbes als Cloud100 Rising Star und als Nr. 21 der Deloitte Technology Fast 500 Liste aufgeführt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Braze.com (http://www.braze.com/).



