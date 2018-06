Amazon hat zuletzt erneut zugelegt. Die Aktie hat nun einen so klaren charttechnischen Aufwärtstrend erreicht, dass sich die Analysten wundern, warum die Aktie nicht klar den Status als Trendaktie Nr. 1 innehat. Dem ist aber nicht so. Noch immer sind die kleineren Werte aus verschiedenen Indizes in den Nachrichtenspalten ebenso prominent oder prominenter vertreten.

Dabei liegt das Kursziel nun bei 2.000 Euro - also hat die Aktie mehr als 30 % Potenzial. Denn: Der charttechnische Aufwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...