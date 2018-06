Der Chiphersteller Dialog Semiconductor hat Interesse am Touchscreen-Hersteller Synaptics . Die Bücher des US-Unternehmens sollen nun geprüft und detaillierte Gespräche geführt werden, wie der im TecDax notierte Konzern am Dienstagabend mitteilte. Mit dem möglichen Kauf soll das Wachstum im Bereich des Internet-der-Dinge gestärkt werden. Vor rund einer Woche hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider über Gespräche berichtet.

Dem Sender CNBC zufolge hatte Synaptics eine Offerte in Höhe von 59 US-Dollar im März abgelehnt. Die Synaptics-Papiere schlossen am Dienstag - vor dem Bekanntwerden der Gespräche - knapp unter 49 Dollar. An der Börse ist das Unternehmen derzeit rund 1,7 Milliarden Dollar (1,47 Mrd Euro) wert. Dialog Semiconductor bring es nach den heftigen Kursverlusten der vergangenen Monate nur noch auf rund 1,15 Milliarden Euro. Die Furcht vor einem Einbruch im wichtigen Geschäft mit dem iPhone-Hersteller Apple lastet schon seit Monaten auf den Papieren./mis

ISIN US87157D1090 GB0059822006

