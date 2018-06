Die Dieselkrise zog in den letzten Tagen wieder neue Kreise, nachdem nun auch der Audi-Chef verhaftet wurde. Da zuletzt auch bei Daimler Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, könnte es auch hier durchaus noch weitere Untersuchungen geben. Der Aktienkurs von Daimler zeigte sich am Dienstag wie der Gesamtmarkt in schwacher Verfassung und ging mit Verlusten von 1,34 Prozent aus dem Handel.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Das Jahreshoch ist in weite Ferne gerückt!

