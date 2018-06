Beim Intralogistik-Spezialisten werden die Weichen für den Führungswechsel gestellt. Der bisherige Vertriebsvorstand Lars Brzoska wird im September zunächst Technikvorstand und im kommenden Jahr Hans-Georg Frey als Vorstandschef nachfolgen.

Kontinuität ist ein hohes Gut bei Gabelstapler-Produzenten Jungheinrich. Und so haben es die beiden Gesellschafterfamilien Wolf und Lange auch diesmal gehalten. Sie haben den Generationswechsel lange vorbereitet und nun am späten Dienstagabend per Adhoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die beiden Familien halten die Mehrheit des im M-Dax gelisteten Unternehmens. Hans-Georg Frey,62, führt das 1953 von Friedrich Jungheinrich gegründete Unternehmen seit elf Jahren.

Wenn er den Chefposten dann an Lars Brzoska, 45, im kommenden Jahr abgibt, stellt er sich als Aufsichtsrat zur Verfügung. Und, so ist es der Wunsch der Gesellschafterfamilien, dann soll er Jürgen Peddinghaus, als Aufsichtsratschef nachfolgen.

Jungheinrich ist die Nummer drei auf dem Weltmarkt für Flurförderzeuge hinter Toyota und Kion und ist in der Amtszeit von Frey vor allem organisch gewachsen. Große Übernahmen wie Konkurrent Kion standen nicht auf der Agenda des Schwaben Frey, der zuvor bei Liebherr arbeitete. Doch ...

