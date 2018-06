Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



INVICTUS MD STRATEGIES CORP. ("Invictus" oder das "Unternehmen") (TSXV: GENE) (OTC: IVITF) (FRA: 8IS1) freut sich, bekanntgeben zu dürfen, dass das Unternehmen eine nicht-verbindliche Absichtserklärung ("LOI"), die am 13. Juni 2018 ausgefertigt wurde, zum Verkauf von getrocknetem Cannabis an einen deutschen Importeur und Vertriebshändler für medizinisches Cannabis (der "Importeur") unterzeichnet hat. Das Unternehmen wird sich anfangs zum Verkauf von einer Tonne getrockneter Cannabisblüten pro Jahr zu einem Preis von 6,50 Dollar pro Gramm verpflichten. Die Mengen und die jeweiligen Preise für getrocknete Cannabisblüten für das zweite und für das darauf folgende Jahr werden in einem Definitiven Abnahmevertrag (der "Abnahmevertrag") festgelegt.



Der Importeur, dessen Name bis zur Ausführung des Abnahmevertrags nicht genannt wird, kombiniert ein sehr wettbewerbsfähiges Geschäftsmodell mit einem umfassenden Vertriebsnetz von 20.000 Apotheken und einem klaren Fokus auf Produkt-Marketing und Fachausbildung. Das erfahrene Management-Team des Importeurs führte bereits ein internationales Jointventure erfolgreich zur finalen Phase des deutschen Ausschreibungsverfahrens für die inländische Cannabis-Produktion und vereint die Sachkunde medizinischer Fachleute und Experten im pharmazeutischen Aufsichtsrecht, sowie erfahrene Unternehmer. Diese einmalige Kombination wird dazu dienen, den sicheren und zuverlässigen Import und Vertrieb von Invictus-Produkten auf dem exponentiell wachsenden Markt in Deutschland und Europa sicherzustellen.



Vor der Belieferung des deutschen Marktes mit getrockneten Cannabisblüten muss Invictus zunächst eine Exporterlaubnis von Health Canada sowie eine GMP-Zertifzierung (Good Manufacturing Practice) entsprechend den Regeln für Arzneimittel, die in der Europäischen Union gelten, erlangen. Die EU-GMP-Zertifizierung ist eine Voraussetzung zum Vertrieb von medizinischem Cannabis in Deutschland und in der ganzen Europäischen Union. Der Importeur muss zudem eine Importerlaubnis erlangen.



Unabhängig vom Abnahmevertrag werden das Unternehmen und der Importeur ebenfalls nach Wegen suchen, eine Erlaubnis zum Anbau in Deutschland zu bekommen.



"Wir suchen auch weiterhin nach Gelegenheiten zum Verkauf und Vertrieb außerhalb unserer nationalen Grenzen an Länder wie zum Beispiel Deutschland, die legalisierte medizinische Cannabis-Produkte willkommen heißen", sagte Dan Kriznic, Gründer und CEO. "Diese neuen Beziehungen werden unser operatives Geschäft diversifizieren und uns ermöglichen, uns zum führenden Cannabis-Unternehmen Kanadas und auch international zu entwickeln."



Über Invictus



Invictus ist in Besitz und betreibt zwei Cannabis-Produktionsstätten, beide mit Vertriebslizenzen gemäß der kanadischen Regelung ACMPR in Kanada, mit der Vision, eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Cannabisprodukten für den Weltmarkt zu produzieren, soweit es die gesetzlichen Bestimmungen erlauben. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Acreage Pharms Ltd. ("Acreage Pharms"), hat ihren Sitz in West-Central Alberta. Die 50-prozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die AB Laboratories Inc. ("AB Labs"), hat ihren Sitz in Hamilton, Ontario. Die AB Ventures Inc. ("AB Ventures") ist Eigentümerin von 100 Acre (rund 40,5 Hektar) Land in der Nähe Hamilton, Ontario, das für den zukünftigen Anbau von Cannabis genutzt werden soll. Vor kurzem hat das Unternehmen den Abschluss einer verbindlichen Absichtserklärung (LOI) für eine Option zum Erwerb eines Antragstellers (die "OptionCo") gemäß ACMPR angekündigt. Das Unternehmen beabsichtigt, seine Cannabis-Produktionsflächen bis Ende 2018 voraussichtlich auf rund 332.000 Quadratfuß (30.844 Quadratmeter) und bis Ende 2019 auf rund 822.000 Quadratfuß (76.366 Quadratmeter) zu erweitern.



Gene Simmons, Musiklegende und Medienmogul, vermittelt die Vision von Invictus als Chief Evangelist Officer.



Die 100-prozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, die Poda Technologies Ltd. ("Poda"), hat den weltweit ersten Verdampfer mit null Reinigungsaufwand entwickelt. Die vollständig biologisch abbaubaren Pods von Poda sind eigenständig und kontaminieren den Verdampfer nicht, weder mit Geruch, noch mit Geschmack oder mit Rückständen.



Schließlich besitzt das Unternehmen eine 82,5-prozentige Tochtergesellschaft, die Future Harvest Development Ltd. ("Future Harvest"), die qualitativ hochwertige Düngemittel und Nährstoffe herstellt und ihren Sitz in Kelowna, British Columbia, hat. Die Future Harvest betreibt ihr Geschäft schon seit mehr als 20 Jahren unter den Marken Plant Life Products und Holland Secret.



Produktionsflächen von Invictus in Kanada:



