Der "General-Anzeiger" über die weltweiten Flüchtlingszahlen:

"Die Zahlen, die das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR vorgelegt hat, sind erschreckend: Mit 68,5 Millionen waren im vergangenen Jahr mehr Menschen auf der Flucht als jemals zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg. Ist es nicht beschämend, dass die größte Last bei der Aufnahme dieser Flüchtlinge nicht die Länder tragen, die dazu am besten in der Lage wären, nämlich die reichen Länder des Westens, sondern Länder, die ohnehin mit enormen Problemen kämpfen und oft bitterarm sind? Diesen Ländern und ihrer überwältigenden Solidarität mit ihren Mitmenschen haben wir es zu verdanken, dass nicht mehr Flüchtlinge an unseren Grenzen ankommen."/yyzz/DP/tos

AXC0009 2018-06-20/05:35