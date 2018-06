Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern kommen am Mittwoch (13.00 Uhr) in Düsseldorf zu ihrer zweitägigen Jahreskonferenz zusammen und treffen dabei gleich zum Auftakt auf Proteste. Die Gewerkschaft Verdi hat Alten- und Krankenpfleger aufgerufen, gegen den Personalmangel in Kliniken und Pflegeheimen zu demonstrieren. Zusammen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wollen die Länderminister über die Pflegeberufsreform, eine bessere Patientenorientierung oder Organspenden sprechen.

Ähnlich wie in den USA sollten die Menschen beim Beantragen eines Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins angeben müssen, ob sie im Fall ihres Todes Organspender sein wollen oder nicht, lautet ein Vorschlag Schleswig-Holsteins. Das Deutsche Kinderhilfswerk forderte die Minister auf, sich für ein gesetzliches Rauchverbot in Fahrzeugen einzusetzen, wenn Kinder mitfahren./dot/DP/tos

