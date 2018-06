Seit fast einem Jahr wird in Nordfriesland an der Umsetzung neuartiger Mobilitätskonzepte gefeilt - am Mittwoch (8.30 Uhr) wird in Enge-Sande (Nordfriesland) nun der erste autonom fahrende Bus vom Hersteller übergeben. Zunächst soll der fahrerlose Bus mit Elektroantrieb auf dem Gelände des GreenTEC Campus getestet werden. Später im Jahr soll er dann auch auf öffentlichen Straßen des Kreises unterwegs sein, unter anderem auf Sylt.

Langfristig erhoffen sich die Akteure durch die selbstfahrenden Busse eine bessere Verkehrsanbindung für Menschen auf dem Land. Ziel ist es, dass Interessierte die Busse per App rufen können. Fahrpläne und feste Routen soll es nicht geben, der Bus soll nach Bedarf kommen. So könnten auch weit abgelegene Ortsteile wieder an den öffentlichen Nahverkehr angebunden werden./gyd/DP/tos

