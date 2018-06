Ausländische Unternehmen blicken besorgt auf ihre Zukunft in China. Die Konkurrenz erstarkt zusehends - und die Reformen des Regimes sind unzureichend. Denn es lenkt nur dort ein, wo es China nichts mehr kostet.

Die jährliche Befragung der Europäischen Handelskammer unter ihren Mitgliedern in China ähnelt normalerweise einer Klageschrift. Auch die diesjährige Ausgabe mit satten 35 Seiten ist vor allem eine Mängelliste. Neu ist aber, dass es nicht mehr nur um die Gängelungen durch Chinas Regime geht. Mehr als 60 Prozent der befragten europäischen Firmen geben an, dass sie ihre chinesische Konkurrenz inzwischen für ebenbürtig oder sogar innovativer als sich selbst halten. Das sollte ein Weckruf für die deutsche Politik sein.

Aber von vorne. Einmal im Jahr schickt die europäische Lobbyorganisation in Peking ihren Fragebogen an ihre rund 1600 Mitglieder im Land. Es sind Unternehmen aus ganz Europa, darunter auch Industriegiganten wie Bayer, Nestlé und Airbus. Rund die Hälfte schickt den ausgefüllten Bogen in der Regel zurück. Während Interessensvertretungen wie die deutsche Auslandshandelskammer seit Jahren fleißig Beschwichtigungspolitik im Sinne der chinesischen Regierung betreiben, sind die Studien der europäischen Kammer ein guter Indikator für die Probleme der ausländischen Wirtschaft im Land.

Kritikpunkt Chinas an der jährlichen Studie sind stets die guten Zahlen. Trotz abkühlender Konjunktur und steigenden Löhnen sind zwei Drittel der befragten Firmen auch im vergangenen Jahr wieder kräftig gewachsen. "2017 war ein fantastisches Jahr", bestätigt auch Shanghaier Handelskammerchef Carlo D'Andrea. Was beschwert ihr euch, wenn ihr noch immer so viel Geld scheffelt - das sei Chinas Haltung. Gleichzeitig verschlechtern sich die Bedingungen für ausländische Firmen aber rapide. Fast die Hälfte aller befragten Unternehmen gibt an, durch Geschäftsbeschränkungen 2017 Umsätze verloren zu haben. Kleine und mittelständige Firmen gehen sogar davon aus, dass die Gängelungen sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...