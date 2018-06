Eine Gruppe von Hackern hat sich angeblich mit Computerwartungsfirmen in China zusammengetan, um Computer, die im Besitz von Internetcafés sind, zu hacken und anschließend Kryptowährungen mit der Rechenleistung dieser zu minen. Laut einem lokalen Nachrichtenbericht am Samstag verhaftete die Polizei in der Stadt Rui'An in der Provinz Zhejiang 16 Verdächtige, die seit Juli mehr als 100.000 Computer in Internetcafes in 30 chinesischen Städten hackten. Der Bericht sagt aus, dass die Hacker zuerst eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...