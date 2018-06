Die Nachhaltigkeitslücke aus versteckter und offener Staatsverschuldung steigt nach einer neuen Studie von aktuell 200 auf über 260 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Die Konjunktur brummt, die Beschäftigtenzahlen steigen und mit ihnen eilen derzeit die Beitragseinnahmen der Sozialversicherung und der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden von Rekord zu Rekord. Allein diese guten finanziellen Rahmenbedingungen haben dafür gesorgt, dass die Nachhaltigkeitslücke bei der Finanzierung öffentlicher Aufgaben aktuell mit 199,8 Prozent des BIP im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

Vor einem Jahr standen noch 224 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu Buche. So steht es in der aktuellen Generationenbilanz, die am Dienstag das Forschungszentrum Generationenverträge der Universität Freiburg zusammen mit der Stiftung Marktwirtschaft vorgelegt hat. Die deutsche Politik hat mithin laut Studie immer noch ungedeckte Schecks auf die Zukunft in Höhe von rund dem doppelten des jährlichen Volkseinkommens ausgestellt, die von künftigen Generationen bezahlt werden müssen.

"Dieser erneute Rückgang der Nachhaltigkeitslücke ist gleichwohl zu begrüßen und angesichts des nach wie vor hohen Gesamtschuldenstands auch dringend erforderlich", kommentierte Bernd Raffelhüschen, Vorstandsmitglied der Stiftung Marktwirtschaft und Koautor der Untersuchung die Ergebnisse.

Dies dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, "dass die Politik in den vergangenen Jahren nicht nur das richtige nicht gemacht hat, sondern weiterhin das falsche tut", so Michael Eilfort mit Blick auf die aktuellen Pläne der Koalition von Soli-Abbau bis Rentenpolitik. Und dies wird nach Berechnungen des Instituts dazu führen, dass die Nachhaltigkeitslücke in Zukunft wieder deutlich zunimmt. Das Freiburger Institut legt seit mehr als zehn Jahren jeden Sommer die deutsche Generationenbilanz ...

