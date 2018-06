Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Einen Tag nach der Festnahme von Audi-Chef Rupert Stadler hat die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Vertriebsvorstand Bram Schot soll die Volkswagen-Premiumtochter kommissarisch führen. Der Niederländer soll den Posten übernehmen, solange Stadler offiziell beurlaubt ist. Eine Dauerlösung ist Schot nach übereinstimmender Einschätzung der VW- und Audi-Kontrolleure aber nicht, ein neuer Audi-Chef soll schnell gefunden werden. VW-Chef Diess, gleichzeitig Chef des Audi-Aufsichtsrats, sucht intern und extern nach einem Kandidaten. BMW-Entwicklungschef Klaus Fröhlich hat bereits im April öffentlich abgewunken. Der in der Vergangenheit immer wieder ins Spiel gebrachte ehemalige Opel-Chef Karl-Thomas Neumann betreibt mittlerweile ein Start-up in Kalifornien. Porsche-Chef Oliver Blume soll nach Handelsblatt-Informationen bereits im vergangenen Sommer abgelehnt haben. Im Gespräch ist immer wieder auch Luca de Meo, Chef der spanischen VW-Tochter Seat. Der gebürtige Italiener kam über Volkswagen auch zu Audi. (Handelsblatt S. 16/FAZ S. 24/Börsen-Zeitung S. 1)

OETKER - Albert Christmann ist der erste familienfremde Oetker-Chef. Seit 2017 im Amt, hat er sich als stiller Erneuerer bewährt. Die 3,7 Milliarden Euro aus dem Verkauf der Reederei Hamburg-Süd darf sein Unternehmen vorerst behalten. Mit dem Geld will Christmann das Wachstum der Gruppe wieder steigern. (Handelsblatt S. 44/FAZ S. 21)

CBOE EUROPE - Die größte paneuropäische Aktienbörse, CBOE Europe, erwartet Marktanteilsgewinne im Blockhandel auch in Deutschland. Im Interview weist ihr CEO Mark Hemsley Kritik an mangelnder Transparenz von so genannten periodischen Auktionssystemen zurück: "Wir erfüllen die Vorgaben unter Mifid II in hohem Maße." Wenn die Regulatoren denken würden, sie hätten die Finanzmarktrichtlinie nicht richtig hinbekommen, dann sei dies "eine andere Frage", so der Manager. Das Handelsvolumen im periodischen Auktionssystem von CBOE Europe wächst derzeit kräftig. Hemsley kann sich zudem eine Kooperation im Index-Derivatgeschäft mit der Deutschen Börse vorstellen, wenn diese "ihr Clearing öffnet", wie er sagt. (Börsen-Zeitung S. 3)

"Wir wollen natürlich keinen digitalen Einheitsbrei, sondern verfolgen unseren eigenen Weg", nennt Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), im Interview hierbei einen zentralen Punkt. Die Filiale bleibe für die Genossenschaftsbanken auch künftig ein wichtiger Anker, ebenso die persönliche Beratung der Kunden und die Präsenz der Banken vor Ort. Grundsätzlich sollen die analogen und digitalen Zugangswege in die Bank besser miteinander verknüpft werden, um "mit Blick auf die wichtigen Entscheidungen im Leben früher beim Kunden eingebunden" zu sein. (Börsen-Zeitung S. B1)

