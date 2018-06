The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2A4A XFRA XS0946639381 AKTIA BANK 13/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CDY5 DZ BANK CLN E.8911 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JU34 DZ BANK CLN E.8412 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVA0 DZ BANK CLN E.8419 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVB8 DZ BANK CLN E.8420 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVG7 DZ BANK CLN E.8425 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVN3 DZ BANK CLN E.8431 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVY0 DZ BANK CLN E.8441 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWD2 DZ BANK CLN E.8456 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWT8 DZ BANK CLN E.8470 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWV4 DZ BANK CLN E.8472 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWW2 DZ BANK CLN E.8473 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWX0 DZ BANK CLN E.8474 BD01 BON EUR N

CA XFRA US014477AQ62 ALERIS INTL 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0760139773 ROCHE FIN.EUROPE 12/18MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV66 DZ BANK CLN E.8449 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV74 DZ BANK CLN E.8450 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV82 DZ BANK CLN E.8451 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JV90 DZ BANK CLN E.8452 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JVM5 DZ BANK CLN E.8430 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWA8 DZ BANK CLN E.8453 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWP6 DZ BANK CLN E.8466 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWQ4 DZ BANK CLN E.8467 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JWR2 DZ BANK CLN E.8468 BD02 BON EUR N