FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VORSICHTIGE ERHOLUNG - Auf die hohen Verluste des Dax in den vergangenen beiden Tagen dürfte zur Wochenmitte eine zaghafte Erholung folgen. Nachdem der Leitindex seit Wochenbeginn 2,6 Prozent eingebüßt hatte, taxierte der Broker IG den Leitindex am Mittwoch rund zwei Stunden vor Beginn des Handels 0,55 Prozent höher auf 12 748 Punkte. Damit würde der Dax an die Kursgewinne an den asiatischen Börsen anknüpfen. Zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gibt es zunächst nichts Neues. Anleger dürften jedoch weiterhin Vorsicht walten lassen angesichts der von dem Streit ausgehenden Gefahren für das Wirtschaftswachstum.

USA: - HANDELSSTREIT BELASTET DEN DOW - Der eskalierende Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Dienstag die Stimmung an der Wall Street belastet. Der Dow Jones Industrial büßte 1,15 Prozent auf 24 700,21 Punkte ein und schloss auf dem tiefsten Stand seit Monatsbeginn. Bereits in den beiden vorangegangenen Börsentagen hatte der US-Leitindex wegen Sorgen über einen hochkochenden Handelskonflikt zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften nachgegeben. Allerdings bislang eher moderat.

ASIEN: - GEMISCHTE ENTWICKLUNG - Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat auch an den asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch noch seine Spuren hinterlassen. In China gaben die Kurse nach dem kräftigen Kursrutsch am Vortag weiter nach. Der CSI-300-Index , der die 300 wichtigsten Aktien vom chinesischen Festland enthält, fiel zuletzt um rund ein halbes Prozent. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 legte zeitgleich hingegen um 0,6 Prozent zu.

DAX 12.677,97 -1,22%

XDAX 12.724,79 -1,02%

EuroSTOXX 50 3.435,30 -0,90%

Stoxx50 3.048,95 -0,47%

DJIA 24.700,21 -1,15%

S&P 500 2.762,59 -0,40%

NASDAQ 100 7.228,04 -0,32%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,50 0,24%

Bund-Future Settlement 161,53 -0,02%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1568 -0,19%

USD/Yen 110,14 0,07%

Euro/Yen 127,41 -0,12%°

ROHÖL:

Brent 75,32 +0,24 USD

WTI 65,30 +0,23 USD°

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0045 2018-06-20/07:32