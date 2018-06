Schon vor einem Jahr hatte die amerikanische UN-Botschafterin mit dem Bruch gedroht, nun hat Washington ernst gemacht: Die USA ziehen sich aus dem UN-Menschenrechtsrat zurück - und keilen gegen das Gremium.

Die Vereinigten Staaten treten aus dem UN-Menschenrechtsrat aus. Die Bekanntgabe verband die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag mit scharfer Kritik an dem Gremium. Die Organisation sei "ihres Namens nicht würdig", erklärte sie im State Department in Washington an der Seite von US-Außenminister Mike Pompeo. Dieser äußerte sich ähnlich. Der Rat habe einst eine "noble Vision" gehabt. Heute sei er aber ein schwacher Verteidiger von Menschenrechten, kritisierte er. Die UN und die EU zeigten sich enttäuscht über den Schritt, Lob kam aus Israel.

Haley hatte schon im vergangenen Jahr mit dem US-Rückzug gedroht und dem Menschenrechtsrat vorgeworfen, gegenüber Israel eine parteiische Haltung einzunehmen. Am Montag hatte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, die US-Regierung wegen der Trennung von illegal Eingewanderten und ihren Kindern an der Grenze zu Mexiko scharf kritisiert.

Vor einem Jahr habe sie deutlich gemacht, dass die USA nur in dem Rat blieben, wenn "wichtige Reformen erzielt" würden, sagte Haley in Washington. Im Nachgang habe Washington ...

