Villingen-Schwenningen (pts006/20.06.2018/07:05) - Der auf Segeltücher spezialisierte Online-Shop https://www.segeltuch-shop.de/ ist bereit für die Sonnen-Saison 2018. Über die kalte Jahreszeit wurde das Angebot stringent ausgebaut. Neben Segeltuch als Meterware zum Selbstnähen bietet der Online-Shop auch maßgefertigte Segeltücher. Interessenten können die gewünschte Form und Größe bequem in den eigens programmierten Konfigurator unter https://www.segeltuch-shop.de/Segeltuch-Konfigurator/ eingeben. Der hauseigene Nähservice konfektioniert anschließend fertige Segeltücher. Kunden erhalten Qualität Made in Germany - schon zum kleinen Preis. Neben Privatpersonen beliefert der Segeltuch-Spezialist auch Firmen und professionelle Ausstatter. Für den professionellen Einsatz in Unternehmen und anderen feuergefährdeten Bereichen bietet der Shop daher eine breit große Auswahl an schwer entflammbaren Segeltüchern, die die Norm DIN 4102 B1 erfüllen. "Wir lieben Segeltuch-Stoffe - und genau das zeigen wir unseren Kunden in unserem Online-Shop. Daher bieten wir auch nicht nur typische Segeltücher für den heimischen Garten an, sondern führen getreu dem Motto "nomen est omen" auch Stoffe, die beim Segeln zum Einsatz kommen. Unser Sortiment umfasst daher auch Persenningstoff und andere Stoffe, die typischerweise auf Segelbooten eingesetzt werden. Sie sind besonders witterungsresistent und können auch unter extremen Bedingungen auf Booten - aber auch zuhause oder in Firmen eingesetzt werden.", erklärt Geschäftsführer Kai Schulz. Ergänzt wird das Sortiment durch Wind- und Sichtschutz sowie durch passendes Zubehör für die Verarbeitung und Montage der angebotenen Segelstoff-Lösungen. Der Online-Shop segeltuch-shop.de wird von der Stoffmeile GmbH aus Villingen-Schwenningen betrieben. Das komplett online agierende Unternehmen, betreibt ein großes Lager in der Doppelstadt und beliefert über spezialisierte Online-Shops Kunden aus Deutschland und Europa. (Ende) Aussender: Stoffmeile GmbH Ansprechpartner: Kai Schulz Tel.: +49 (0)7720 / 305 23 43 E-Mail: presse@segeltuch-shop.de Website: www.segeltuch-shop.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180620006

