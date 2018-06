Die Aktie von K+S hat in jüngster Zeit deutlich an Wert verloren, da die Anleger mal wieder über die weiteren Marktperspektiven rätseln. Ein Rückschlag bei dem neuen Werk in Kanada hat nun den Druck erhöht.

K+S ist auf Erholungskurs, und eine wichtige Rolle spielt dabei der Anstieg der Kalipreise. Umstritten ist aber, wie sich der Markt im zweiten Halbjahr 2018 entwickeln wird. Skeptiker wie die Analysten von der Citigroup sehen Abwärtsrisiken und für die Aktie nur einen fairen Wert von 17,50 Euro, Bullen wie Bernstein setzen auf ein positives Umfeld und haben ein Kursziel von 30 Euro ausgerufen.

Mit dem neuen Werk in Kanada kann K+S an der Entwicklung des Kalimarktes deutlich stärker partizipieren - wenn es die Erwartungen erfüllt. Aktuell musste das Management aber mehrere Probleme einräumen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...