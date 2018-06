NOTICE, 20 JUNE 2018 SHARES SAVOSOLAR PLC: NEW SHARES A maximum of 174.332.080 new shares (SAVOHN0118) of the share issue of Savosolar Plc will be traded as new shares as of 21 June 2018. Identifiers: Trading code: SAVOHN0118 ISIN code: FI4000327416 Orderbook id: 156594 Market Segment: First North Finland / 110 Tick Size Table: MiFID II tick size table / 230 MIC: FNFI Trading starts: 21 June 2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE, 20.6.2018 OSAKKEET SAVOSOLAR OYJ: UUDET OSAKKEET Savosolar Oyj:n osakeannin uudet osakkeet (SAVOHN0118), enintään 174.332.080 kappaletta, otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana lajinaan 21.6.2018 alkaen. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: SAVOHN0118 ISIN-koodi: FI4000327416 id: 156594 Segmentti: First North Finland / 110 Tikkivälitaulukko: MiFID II tick size table / 230 MIC: FNFI Kaupankäynti alkaa: 21.6.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260