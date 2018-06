Moneycab.com: Herr Wölfle, der Kompetenzschwerpunkt E-Business der Hochschule für Wirtschaft FHNW hat im Auftrag des Payment Service Providers Datatrans AG zum zehnten Mal den E-Commerce Report vorgelegt, der die Entwicklungen aus Sicht der Schweizer Anbieter beleuchtet. Kurz zusammengefasst: Was hat das Jahr 2017 gekennzeichnet?

Ralf Wölfle: Wir sehen vor allem, dass von einer Beruhigung im E-Commerce keine Rede sein kann. Die Dynamik ist weiterhin extrem hoch - getrieben vor allem durch ausländische Anbieter. Die grossen internationalen Player denken E-Commerce weiter als wir in der Schweiz, sie treiben sowohl ihre Innovationen als auch ihre operative Leistungsfähigkeit mit Macht voran.

Der Online-Handel hierzulande wächst rasant, im letzten Jahr betrug das Wachstum 10%. Halten diese Wachstumsraten an?

Ja, es gibt keinerlei Anzeichen für ein Nachlassen des Wachstums.

Sie haben es erwähnt - ausländische Anbieter wachsen deutlich schneller und sichern sich wichtige Marktanteile. Wie hoch dürften diese mittlerweile sein?

Wir stützen uns hier auf die Zahlen, die der Verband des Schweizerischen Versandhandels VSV zusammen mit GfK Switzerland alljährlich publiziert. Demnach haben die Schweizerinnen und Schweizer im vergangenen Jahr Waren für 1.85 Mrd. CHF online im Ausland bestellt. Das sind 21 % der Onlinebestellungen von physischen Produkten.

Sie fürchten für den Schweizer E-Commerce ein Zurückfallen in dem sich öffnenden Markt. Welches sind die grössten Risikofaktoren?

Die ökonomischen Gegebenheiten des kleinen Schweizer Marktes und der Währungsverhältnisse bewirken, dass Schweizer Händler mit einer Operation in der Schweiz im Ausland kaum wettbewerbsfähig sind. Umgekehrt ist das hohe Preisniveau auf dem Schweizer Markt für Anbieter mit einer Operation im Ausland sehr attraktiv. Die Herausforderung ist schlicht, auf der Leistungsebene mithalten zu können.

"Ich persönlich glaube, dass (…) mehr Kooperationen auch unter Wettbewerbern notwendig sind, um genügend Kraft zu entfalten."

Ralf Wölfle, Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Amazon steht im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür, andere Plattformen wie Aliexpress oder Wish und im Modebereich Zalando wachsen stark. Welche Möglichkeiten hat denn der Schweizer Handel, um gegen diese Giganten bestehen zu können? Kooperationen zum Beispiel?

Das ist eine sehr schwierige Frage und natürlich gibt es kein Patentrezept. Für einige Segmente gibt es vielleicht auch gar keine Antwort, z.B. bei nicht zeitkritischen Impulskäufen von sehr billigen Produkten auf Wish. Aber das ist ja nur ein sehr kleines Marktsegment. In vielen anderen hätte der Schweizer Handel sehr wohl etwas in die Waagschale zu werfen, allen voran die Nähe zu den Kunden. Die Lösungen, um solche Potenziale ebenfalls mit Macht auszuspielen, ...

