FUßBALL-WM

14:00 Gruppe B: Portugal - Marokko

17:00 Gruppe A: Uruguay - Saudi-Arabien

20:00 Gruppe B: Iran - Spanien

TAGESTHEMA

Die US-Regierung hat China versichert, im Handelsstreit weiterhin für einen Dialog offen zu sein. "Unsere Telefonleitungen sind offen. Sie waren immer offen", sagte Peter Navarro, Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, am Dienstag. Zugleich verteidigte er die von der Regierung im Handelsstreit ergriffenen Maßnahmen. Die am Freitag angekündigten Strafzölle auf chinesische Importe seien die Folge der ergebnislosen Verhandlungen zwischen beiden Ländern. China habe in dem Handelskonflikt "viel mehr zu verlieren", sagte Navarro weiter und spielte auf den enormen Handelsüberschuss Chinas im Vergleich zu den USA an. Die Folgen der Strafzölle für US-Konsumenten seien begrenzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Patrizia Immobilien AG, HV

10:00 DE/Evotec AG, HV

10:00 DE/Aumann AG, HV

10:00 DE/Brenntag AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Delignit AG 0,05 EUR Sixt Leasing SE 0,48 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj -US 14:30 Leistungsbilanz 1Q PROGNOSE: -130,00 Mrd USD zuvor: -128,16 Mrd USD 16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2020 Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2027 (Volumen offen) 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2044 im Volumen von 1,5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion neuer 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von 1,25 Mrd GBP 12:00 CZ/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2021 im Volumen von max. 5 Mrd CZK Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit August 2028 im Volumen von max. 7 Mrd CZK Auktion 2,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von max. 7 Mrd CZK

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.772,00 +0,21% Nikkei-225 22.468,64 +0,85% Shanghai-Composite 2.907,10 -0,02% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.677,97 -1,22 DAX-Future 12.705,50 -1,02 XDAX 12.724,79 -1,02 MDAX 26.446,55 -1,12 TecDAX 2.801,01 -1,70 EuroStoxx50 3.435,30 -0,90 Stoxx50 3.048,95 -0,47 Dow-Jones 24.700,21 -1,15 S&P-500-Index 2.762,57 -0,40 Nasdaq-Comp. 7.725,59 -0,28 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,50 +39

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,64 -0,64 -0,03 Deutschland 10 Jahre 0,37 0,37 -0,06 USA 2 Jahre 2,55 2,55 0,66 USA 10 Jahre 2,90 2,90 0,49 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,02 -0,02

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den europäischen Börsen dürfte es am Mittwoch zu Stabilisierungsansätzen kommen. Allerdings gilt es als fraglich, ob sich die Erholung als nachhaltig erweist: "An der Börse dämmert es jetzt einigen, dass das Thema Handelskonflikt noch mindestens bis zu den Zwischenwahlen in den USA im November in den Schlagzeilen bleiben wird", so Jochen Stanzl von CMC Markets. Im Blick stehen die deutschen Erzeugerpreise. "Sie werden zeigen, ob die Unternehmen die gestiegenen Kosten weiterreichen können", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Unter den Einzelwerten könnten SAP unter den Zahlen des US-Wettbewerbers Oracle leiden, die nicht in allen Punkten überzeugten. So verzeichnete das Cloud-Geschäft ein enttäuschendes Wachstum, und auch der Ausblick war eher verhalten. Daneben könnte das Interesse Dialog Semiconductor und dessen Übernahmeplänen für Synaptics gelten. Dialog hat eine Due Dilligence angekündigt. Ziel der Übernahme sei es, das Wachstum im Bereich Internet der Dinge (IoT) zu beschleunigen und die Position des Unternehmens auf dem Mobiltelefonmarkt weiter zu stärken.

Rückblick: Schwach - Die Börsen standen wegen des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China unter Druck. Für etwas Entspannung sorgten neben überschaubaren Abgaben an der Wall Street im späten Geschäft Aussagen von Bundeskanzlerin Merkel, wonach sich Berlin und Paris für ein gemeinsames europäisches Budget einsetzen wollen und für zusätzliche Instrumente für die Stabilisierung der Eurozone. Auch der schwächere Euro stützte etwas. Der Bankensektor, einer der Hauptprofiteure weiterer Stabilisierungsinstrumente, legte gegen den Trend um 0,3 Prozent zu. Favorisiert wurden defensive Branchen, die weniger vom Außenhandel abhängen. Versorgeraktien schafften ein kleines Plus, bei Aktien aus dem Lebensmittel- und Getränke- sowie aus dem Telekomsektor hielten sich die Verluste in Grenzen. Verkauft wurden dagegen Aktien aus zyklischen und stärker vom Welthandel abhängigen Branchen. Der Subindex der Rohstofftitel verlor 2,2 Prozent, der Index der Technologietitel 1,6 Prozent und Autoaktien gaben durchschnittlich um 1,5 Prozent nach. Debenhams stürzten um 10,7 Prozent ab nach einer neuerlichen Gewinnwarnung. Roche will in den USA Foundation Medicine komplett übernehmen. Die am Vortag sehr schwachen Roche stiegen gegen den Trend um 1,1 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwach - Ceconomy brachen um 13,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, das Grundkapital um 10 Prozent zu erhöhen. Damit soll unter anderem die Finanzierung des geplanten Ausstiegs aus dem defizitären Russland-Geschäft gesichert werden. Dass das kanadisches Kaliwerk dem Düngemittel- und Salzkonzern K+S Probleme bereitet, drückte den Kurs um 2 Prozent. Delivery Hero gewannen nach einer Kurszielanhebung auf 51 Euro durch die UBS 3 Prozent auf 43,30 Euro. Gerresheimer stiegen um 5,9 Prozent, nachdem die Deutsche Bank das Papier auf "Kaufen" angehoben hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Geschäft mit deutschen Aktien hat es nachbörslich beim Broker Lang & Schwarz am Dienstag bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten gegeben. Lediglich Scout24 seien 1 Prozent tiefer gestellt worden, ohne dass es neue Nachrichten gab. Insgesamt folgte der XDAX der leichten Erholung der US-Indizes nach dem Handelsende auf Xetra.

USA / WALL STREET

Leichter - Der ausufernden Handelskonflikt zwischen den USA und China belastete auch am Dienstag. Für den Dow war es der sechste Handelstag in Folge mit einem negativen Ende. Wenngleich bislang die Auswirkungen für die US-Konsumenten noch gedämpft seien, dürften die Unternehmen weltweit die Folgen der gegenseitigen Strafzölle zu spüren bekommen, meinte Paul Donovan, Chefvolkswirt bei UBS Global Wealth Management. "Nicht-chinesische Unternehmen, auch US-Unternehmen, werden sehr wahrscheinlich auch von Steuern auf chinesische Produkte betroffen sein wegen der Komplexität der modernen Zulieferketten", ergänzte er. Am stärksten verkauft wurden Aktien von Unternehmen, die mutmaßlich am stärksten unter strafferen Handelsbedingungen zu leiden hätten. Dazu gehörten im Dow Schwergewichte wie Boeing, Caterpillar und 3M. Sie verloren bis zu 3,8 Prozent, was sich auch im stärkeren Minus des Dow im Vergleich zu den anderen Indizes niederschlug. Besser als der breite Markt hielten sich Aktien von weniger zyklischen und stärker binnenmarktabhängigen Unternehmen, beispielsweise von Massenkonsumgüterherstellern. Auch Versorgertitel und Papiere von Immobilienunternehmen schnitten besser ab als der breite Markt. Ganz am Ende rangierte der Index der Autowerte im S&P-500. Er verlor 2,3 Prozent, ebenso wie der Subindex der Investitionsgüter. Transportaktien verloren im Schnitt 2,0 Prozent. Netflix zogen um 3,7 Prozent an und schlossen erstmals über 400 Dollar. Für Käufe sorgten hier gleich drei Kurszielerhöhungen.

Von der Flucht aus Aktien profitierte der Rentenmarkt, wo die Notierungen anzogen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verlor rund 3 Basispunkte auf 2,89 Prozent. Marktakteure warnten jedoch: Bislang handele es sich noch um einen reinen Handelskonflikt, die Gefahr bestehe aber, dass er auf den Finanzmarkt insgesamt überschwappe, sollte beispielsweise China auf die Idee kommen, einen Teil seiner massiven Bestände an US-Anleihen auf den Markt zu werfen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.28 Uhr EUR/USD 1,1578 -0,1% 1,1585 1,1579 EUR/JPY 127,58 +0,0% 127,56 127,44 EUR/CHF 1,1531 +0,0% 1,1528 1,1521 GBP/EUR 1,1374 -0,0% 1,1418 1,1379 USD/JPY 110,19 +0,1% 110,04 110,05 GBP/USD 1,3169 -0,0% 1,3174 1,3177 Bitcoin BTC/USD 6.631,52 -1,8% 6.751,60 6.757,98

