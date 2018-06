Es gibt gute Gründe, im Sommer abzuhauen. Aber zu Hause zu bleiben, wenn es hier am schönsten ist, liegt aus noch viel besseren Gründen im Trend. Wer jetzt geht, darf sich über den fiesen Winter nicht beschweren.

Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Das gilt sicher für viele Situationen im Leben. Aber nicht für den Sommerurlaub! Man sollte bleiben, solange es hier am schönsten ist. Für den Urlaub gilt eben die andere Lebensweisheit: Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an.

Erinnern wir uns an das Gemoser über den hinter uns liegenden elend langen Winter. Der Massenfrust war ja nachvollziehbar (wenn auch sinnlos). Allerdings kenne ich in Berlin etliche Zugezogene aus dem Ausland, die die Sommerzeit nutzen, um für ein paar Wochen in ihre Heimatländer USA, Spanien oder Italien zurückzukehren. Dann kommen sie im September zurück und meckern ab Oktober herum, das Wetter in Berlin sei immer so beschissen.

Ich sach: "Kinners, das täuscht." Und werde ihnen nun im Sommer von Zeit zu Zeit Screenshots aus ihrer Wahlheimat Berlin in die fernen Länder schicken: von der Wettervorhersage für Berlin - 24 Grad, 27 Grad, 32 Grad, 31 Grad, 29 Grad. Fürs nächste Mal dann.

Nun kann ich diese bedauerliche Sommerflucht der Zugezogenen ja irgendwie verstehen. Die Sommerzeit ist im Kreise ihrer Familie eben auch die schönste. Aber jetzt erklären Sie mir mal, warum die meisten von uns Einheimischen ebenfalls im Hochsommer abhauen und Deutschland ausgerechnet in der schönsten Jahreszeit wochenlang den Rücken kehren.Denn: Was spricht alles gegen Reisen im Sommer?1. Horrorstaus in ganz Mittel- und Südeuropa - wie demütigend, dort jedes Jahr wie die Lemminge reinzufahren. Und der ADAC steht daneben und schüttelt verzweifelt den Kopf.2. Höhere Flug- und Hotelpreise - mit Sommerreisenden kann man es ja machen.3. Volle Strände im Süden - wenn man sich nicht traut, das Handtuch zum Abtrocknen hochzunehmen, weil jemand Fremdes währenddessen den freien Platz im Sand belegen könnte.4. Extreme Hitze in den Urlaubsländern - inklusive Blasenentzündung, wenn die Klimaanlage die Nacht über durchläuft.5. Besoffene deutsche ...

