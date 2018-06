Der Handelskonflikt zwischen den USA und China sorgt weiter für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Am Mittwoch ist der Eurokurs leicht gesunken.

Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im frühen Handel etwas gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1571 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte der Euro noch knapp unter der Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...