EQS Group-Media / 2018-06-20 / 08:00 *S. PELLEGRINO SAPORI TICINO, «FUSION» SORGT ERNEUT FÜR ERFOLG* *Das Thema «Essen aus aller Welt» hat eine mehr denn je internationale Veranstaltung ins Tessin gebracht * Gestern hat das önogastronomische Festival, das jedes Jahr neben hervorragenden lokalen und internationalen Weinerzeugnissen auch viele grosse Namen aus der internationalen kulinarischen Branche in die Schweiz bringt, zum zwölften Mal seine Pforten geschlossen. Dieses Jahr hat Thema der Veranstaltung «Essen aus aller Welt» dafür gesorgt, dass die Tessiner Tischgäste eine Reise in verschiedene Kontinente unternehmen konnten, auf der sie kulinarische Traditionen aus fernen Ländern erleben durften. Der rote Faden, der sich seit dem Debüt der Veranstaltung jährlich bestätigt hat, ist noch immer derselbe: die Ergänzung der kulinarischen Bestleistungen des Tessins durch hochwertige internationale Önogastronomie. Der gestrige Schlussabend, der das Festival gebührend gefeiert hat, ist dieser Linie treu geblieben. In der Tat waren die 21 Events des Dorffests, zwischen Schweiz und Tessin, bis auf den letzten Platz ausgebucht und zeugten vom grossen Interesse an den Gourmet-Abenden der Veranstaltung, die ihren Besuchern die gastronomische Avantgarde aus der ganzen Welt anboten. Japan, Malediven, Frankreich, Dänemark, Spanien, Slowenien, Deutschland, Italien und natürlich die Schweiz: das «Karussell der Köche» zählte sage und schreibe 27 Michelin-Sterne und tischte nach und nach verschiedene Aromen und Kochkünste auf. Eine Veranstaltung, die mehr denn je im Zeichen der «Fusion» stand und die unterschiedlichsten Gewürze, Zutaten, Aromen und Traditionen miteinander vermischte. Internationale Berühmtheiten der Branche, Abendessen auf höchstem Niveau, atemberaubende Weine und, genau wie beim Debüt vor vielen Jahren, ein gastfreundlicher und attraktiver Kanton Tessin, der seinen Gästen einiges zu bieten hatte. Die Zutaten sind noch immer dieselben, doch die Veranstaltung wird zunehmend erfolgreicher und weist eine immer grösser werdende Vielfalt auf, vor allem was die Auswahl der Veranstaltungsorte betrifft. In diesem Jahr lag der Rekord der vorhandenen Michelin-Sterne in einer einzigen Küche bei sagenhaften 8 Sternen des Kochs Martin Berasategui, der seinen einstigen Schüler Paolo Casagrande während des spanischen Abends begleitete. Nur die besten Tessiner Weine haben während der offiziellen Abendessen ihren Platz auf der Ehrenbühne gefunden und kamen in Kombination mit eleganten Speisen, zubereitet von internationalen Köchen, perfekt zur Geltung. An den Tessiner Tischen fanden auch ausländische Gäste ihren Platz, wie die beiden französischen Weinkeller, die die Geschichte der internationalen Weinkunde wie kein anderer geprägt haben: *Baron Philippe de Rothschild* und *Château Angélus* waren die Krönung einer Veranstaltung, bei der die Exzellenz der Agrar- und Lebensmittelbranche in all ihren Formen als Protagonist aufgetreten ist. Zu den Veranstaltungsorten von «S. Pellegrino Sapori Ticino» gehörte diesmal auch wieder die wunderschöne Villa Orselina in Orselina, die dank der nordischen Küche des Dänen Soren Selin zum Gastgeber einer der avantgardistischsten Abende wurde. Des Weiteren hat das Dorffest bereits zum zweiten Mal einen offiziellen Abend in Anlehnung an eines der Symbole der Architektur eines lokalen Künstlers veranstaltet und sich in das Restaurant Fiore di Pietra auf dem Gipfel des Monte Generoso begeben, um eine Hommage an die Kochkunst des frisch gekürten italienischen 3-Sterne-Kochs Norbert Niederkofler zu richten. Auch die zwölfte Edition dieser Veranstaltung entpuppte sich wieder einmal als perfektes Instrument, um die Önogastronomie als kulturellen Bestandteil des Tessins zu fördern. 