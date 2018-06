Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-Media / 2018-06-20 / 08:00 *S.PELLEGRINO SAPORI TICINO, IL SUCCESSO "FUSION" SI RIPETE* *Il tema delle cucine del mondo ha portato in Ticino un'edizione più che mai internazionale * Si è chiusa ieri la dodicesima edizione del festival enogastronomico che ogni anno porta sul nostro territorio molti grandi nomi del panorama culinario del mondo intero, oltre alle eccellenze vitivinicole locali e internazionali. Quest'anno il tema della manifestazione, "_le cucine del mondo_" ha vinto la sfida facendo viaggiare virtualmente i commensali ticinesi in diversi continenti, attraverso le tradizioni culinarie di Paesi lontani. Se il fil rouge, come dal suo anno di esordio, è rimasto lo stesso, ossia la valorizzazione del territorio attraverso l'enogastronomia di qualità, l'edizione appena conclusasi è da considerarsi come l'ennesimo passo avanti. Infatti, i 21 eventi della kermesse, tra Svizzera e Ticino, hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando il forte interesse alle serate gourmand della manifestazione, che hanno raccontato l'avanguardia gastronomica proveniente da tutto il mondo. Giappone, Maldive, Francia, Danimarca, Spagna, Slovenia, Germania, Italia e, naturalmente, Svizzera: il "girotondo" degli chef ha contato 27 stelle Michelin, in un susseguirsi di sapori e cucine diverse. Un'edizione più che mai fusion, che ha mescolato spezie, ingredienti, sapori e tradizioni tra le più diverse. Chef di fama internazionale, cene di altissimo livello, grandissimi vini in accompagnamento e, come dalla prima edizione, un Canton Ticino accogliente e ricco di attrattiva. Non cambiano gli ingredienti, ma il successo della manifestazione cresce, complice una diversificazione sempre più minuziosa e accurata delle location. Quest'anno, per esempio, il record di stelle Michelin in una sola cucina è stato registrato con le 8 brillanti di Martin Berasategui, che ha accompagnato il suo pupillo Paolo Casagrande, nella serata dedicata alla cucina spagnola. Tutti i migliori vini ticinesi hanno trovato il loro palcoscenico d'onore durante le cene ufficiali, quando hanno potuto essere valorizzate al meglio dall'abbinamento ai piatti eleganti dei cuochi internazionali. Grandi ospiti stranieri alle tavole del Ticino sono state due cantine francesi che hanno fatto la storia dell'enologia mondiale: *Baron Philippe de Rothschild* e *Château Angélus* sono state le ciliegina sulla torta di un'edizione che ha visto l'eccellenza agroalimentare come protagonista in tutte le sue forme. Tra i luoghi di S.Pellegrino Sapori Ticino, è tornata protagonista la panoramica Villa Orselina di Orselina, scelta come sede di una delle serate più avanguardistiche grazie alla cucina del Nord del danese Soren Selin. Per la seconda volta, inoltre, la kermesse ha dedicato una serata ufficiale anche ad uno dei simboli dell'architettura d'autore locale, salendo al Fiore di Pietra, in vetta al Monte Generoso, per rendere omaggio alla cucina del neo tristellato italiano Norbert Niederkofler. La dodicesima edizione, dunque, si conferma ancora una volta come uno degli strumenti privilegiati per promuovere l'enogastronomia come componente culturale del Ticino. Tematica che, anche nei prossimi anni del festival, continuerà ad essere protagonista. *** *Main Partner* S.Pellegrino & Acqua Panna *Platinum Partner* UBS *Gold Partner* Lugano Turismo, Diners Club *Silver Partner* Ticino Turismo, Ente Turistico del Lago Maggiore e Valli, Laurent-Perrier, Swiss Deluxe Hotels, Ebuyhouse Real Estate, Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Resonor, Seventh Sense, Aerre Real Estate *Bronze Partner* Arvi, Pernod Ricard Swiss, Birra Ittinger, Bucherer, Mendrisiotto Turismo, Fidinam, Selva Interior, Unipress *Official Car Partner* BMW con i concessionari ticinesi *Co-Partner* Ticinowine, Anchorage Group, Alpiq, Wullschleger Group *Product Partner* Hugo Dubno, Rapelli, Caffè Carlito, TIOR, KAI, Riso Gallo, Schwob, Sknife, Royale Porcellane, Mercato del Pesce *Official Media Partner* Corriere del Ticino, Radio 3i, TeleTicino, Ticino News *Media Partner* Gastronomie&Tourisme, Ticino Welcome, H Edition Global, H Fusion Media Group, CM comunicazione *Webmedia Partner* Gourmet@home *Informazioni SAPORI TICINO* *Organizzazione* Via Beltramina 15b, 6900 Lugano *www.saporiticino.ch* Marco Gagliati, Events coordinator info@saporiticino.ch Carlotta Girola, Media relations carlotta@saporiticino.ch Tel. +41 91 976 06 00 Fax +41 91 976 06 02 *Foto stampa:* https://we.tl/HMTi5glTAb [1] Editore: S.Pellegrino Sapori Ticino Parola (s): Events Fine Corporate News 696779 2018-06-20 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6a93340017bbe2c1e3e2fe4f15e07f1d&application_id=696779&site_id=vwd&application_name=news

