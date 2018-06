Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS Group-News: SCX / Parola (s): Generalità SCX: L'ex banchiere di Goldman Sachs Francesco Adiliberti si unisce al team di Swiss Crypto Exchange (SCX) 2018-06-20 / 08:00 *COMUNICATO STAMPA* *L'ex banchiere di Goldman Sachs Francesco Adiliberti si unisce al team di Swiss Crypto Exchange (SCX)* *Zurigo, 20 giugno 2018 *- Swiss Crypto Exchange (SCX), la prima cripto-borsa svizzera regolamentata tramite OAD/VQF, continua a crescere. L'azienda che il 13 giugno scorso ha avviato l'attività di negoziazione con prodotti basati sulla blockchain si rafforza grazie ad un nuovo Membro della Direzione Generale e Responsabile delle Vendite Francesco Adiliberti (1970). Adiliberti, Dottore in Economia all'Universitá di Zurigo, ha lavorato per piú di 10 anni presso la banca d'affari Goldman Sachs a Zurigo e Londra, da ultimo come Amministratore Delegato. Dopo aver ricoperto recentemente posizioni nel Private Banking ed in imprese FinTech, il banchiere dalle importanti reti di conoscenze si è inserito all'interno della Direzione Generale della Swiss Crypto Exchange. Per Adiliberti si tratta di una «occasione eccezionale per contribuire a portare al successo le nuove generazioni di borse». Adiliberti completa un team di specialisti estremamente competenti costruito sapientemente durante l'ultimo anno dal fondatore dell'azienda e CEO Cyrill Tröndle. Dopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione Christian Katz, il quale in passato aveva lavorato direttamente con Adiliberti presso Goldman Sachs, Adiliberti è già il secondo membro del direttivo con alle spalle un'importante carriera nella banca d'affari statunitense. Cyrill Tröndle, CEO di Swiss Crypto Exchange, interpellato aggiunge: «Il nostro team è entusiasta dell'arrivo di Francesco Adiliberti. La sua esperienza e le sue competenze in materia finanziaria vanno a completare le conoscenze tecnologiche del gruppo. Siamo già un team esteso, ma aspiriamo ad acquisire altri collaboratori di rilievo nei prossimi mesi.» SCX è stata creata per permettere un accesso sicuro, trasparente e di alta qualità a prodotti basati sulla blockchain dalla Svizzera. La Swiss Crypto Exchange offre inizialmente la negoziazione di Bitcoin, Ether e determinati token di pagamento e di utilizzo. SCX è convinta che la tecnologia blockchain e la criptotecnologia permetteranno sostanziali miglioramenti e una grande innovazione per l'economia in Svizzera e dunque per i mercati internazionali. ________________________ *Contatti:* _Direzione:_ Cyrill Tröndle Indirizzo: SCX (c/o Blockworks AG) - Scheideggstrasse 73 - 8038 Zurigo E-mail:cyrill@scx.ch *Ufficio stampa:* Siro Barino Indirizzo: Barino Consulting - Kantonsstrasse 79 - 8807 Freienbach Tel.: +41 79 335 24 24 E-mail: siro@barino.ch www.scx.ch [1] _Questo comunicato contiene _«_dichiarazioni previsionali sul futuro_» _relative a Blockworks AG ("Blockworks") e Swiss Crypto Exchange ("SCX"), incluse valutazioni, stime e previsioni in riferimento ai programmi e agli obiettivi della direzione e delle attività commerciali futuri, nonché dei servizi di Blockworks e/o SCX. Tali dichiarazioni fanno riferimento alle pianificazioni, alle stime e alle previsioni attualmente disponibili alla direzione aziendale, ma che potrebbero anche essere confutate._ Le dichiarazioni previsionali sul futuro sono soggette per la loro stessa natura a rischi noti e sconosciuti, a incertezze e ad altri fattori. Sono pertanto valide innanzitutto solo nella data nella quale vengono rilasciate. Blockworks e SCX non forniscono alcuna garanzia e non si assumono alcuna responsabilità in relazione alla rappresentazione professionale, alla completezza, alla correttezza, all'adeguatezza o alla precisione delle informazioni e delle valutazioni riportate nel presente comunicato. Le informazioni ivi contenute possono essere modificato senza alcun preavviso. Blockworks e/o SCX non si assumono alcun obbligo di aggiornare pubblicamente o adattare le dichiarazioni previsionali sul futuro e le altre informazioni ivi contenute. Materiale supplementare per il messaggio: Documento: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OAGMSVJYPG [2] Titolo del documento: 180620_SCX Pressrelease_IT_CV Francesco Adiliberti Fine Corporate News 696719 2018-06-20 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1488dcfd2e1425cf6c5fcfdbe8f180b9&application_id=696719&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e56285c158c944856bdb3e0e5d6540d9&application_id=696719&site_id=vwd&application_name=news

