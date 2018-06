IRW-PRESS: Starcore International Mines Ltd.: Starcore schließt Anleiheemission in Höhe von 3 Millionen CAD ab

Starcore schließt Anleiheemission in Höhe von 3 Millionen CAD ab

18. Juni 2018 - Vancouver, British Columbia - In Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 12. Juni 2018 freut sich Starcore International Mines Ltd. (TSX:SAM) (Starcore oder das Unternehmen), bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von besicherten Anleihen im Gesamtnennbetrag von 3 Millionen CAD (die Anleihen) abgeschlossen hat. Die Anleihen sind mit 8 % p.a. verzinst und bei Fälligkeit am 18. Juni 2020 zahlbar. Die Anleihen sind durch eine Belastung des gesamten Vermögens des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften gesichert.

Nach der bedingten Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange hat das Unternehmen 3.000.000 Warrants an die Anleihegläubiger ausgegeben, die diese berechtigen, eine Aktie von Starcore zum Preis von 0,20 CAD zu erwerben. Die Warrants haben eine Laufzeit bis zum 18. Juni 2021.

Der Erlös aus dem Verkauf der Anleihen wird dem allgemeinen Betriebskapital zugeführt.

Die Anleihen wurden gemäß einer Ausnahmegenehmigung von der Prospektpflicht des kanadischen Wertpapierrechts verkauft und unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten bis zum 19. Oktober 2018. Die Anleihen sind und werden nicht an einem Marktplatz oder einer Börse notiert. Die Anleihen wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung registriert und wurden in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft.

