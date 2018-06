Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der an Intensität zunehmende Handelsstreit, insbesondre zwischen den USA und China, setzt den Aktienmärkten immer weiter zu, so die Analysten der Helaba. In der Folge würden verschiedene Indices rund um den Globus bereits markante Konstellationen aufweisen. So sei beispielsweise der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) unter den 200-Tagesdurchschnitt abgerutscht, der Shanghai Composite (Festlandaktien) habe ein langjährig gültiges Swing-Level (3.049) durchbrochen und drohe weiter abzurutschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...